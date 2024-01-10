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Ekonomi

Benzin, motorin (mazot) indirim - zam... Brent petrolün 77,91 dolar iken akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir

Yeniakit Publisher
2024-01-10 23:18:00 - 2024-01-10 23:31:34
Benzin, motorin (mazot) indirim - zam... Brent petrolün 77,91 dolar iken akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir

Akaryakıt fiyatları, Kızıldeniz'deki saldırıların artmasıyla petrolde yaşanan dalgalanmalar sonrası araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye'de ise petrol sahasındaki Gabar Dağı'dan müjdeli petrol haberleri gelirken küresel ekonomi sebebiyle akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor.

Otomobil sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını kontrol ediyor. 10 Ocak Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan kişileri yakından ilgilendiriyor. Brent petroldeki fiyat baskısı varil fiyatını azaltıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları 10 Ocak 2024

10 OCAK BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Akaryakıt piyasası için çarpıcı bir gelişme yaşanırken yakıt fiyatlarına yüzde 500'lük bir zam yapılmaya hazırlanılıyor iddiası geldi. Öte yandan  henüz  akaryakıt fiyatlarına 10 Ocak Salı günü için herhangi bir indirim ya da zam bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelmişti. Brent petrolün 77 dolara çıkması ve ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka, ekonomik kriz yaşayan ülkelerde benzin fiyatlarında önemli bir artışı beraberinde getirecek.

İşte güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 10 OCAK 2024

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.75 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.36 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 10 OCAK 2024

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.46 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.69 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 10 OCAK 2024

İzmir’de benzin litre fiyatı: 37.66 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 49.92 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 19.47 TL

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