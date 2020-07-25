"Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi" kitabı için imza günü düzenlendi

ANKARA (AA) - Portre Yazarı Mehmet Aycı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik karakterini bütün bileşenleriyle 41 bölüm halinde ele aldığı "Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi" isimli kitabı için imza günü düzenledi.

Liman Kitap Evi'nde düzenlenen imza gününe kitapseverler büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar ile siyasetçilerin de katıldığı etkinlikte Aycı, okurları için kitabını imzaladı. İmza gününde kitabın yayıncısı Ömer Erdoğan da hazır bulundu.

Aycı, kitabına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, portre edebiyatının Türkiye'de yeni bir edebiyat türü, bunun en zayıf alanının ise siyasi portre edebiyatı olduğunu söyledi.

Siyasilerin portrelerinin yazılmadığını ifade eden Aycı, "En fazla kitap Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında var ama bunlar içinde Atatürk'ü her yönüyle anlatan bir portre kitabı maalesef bulunmuyor. Bu eksiklik sadece Atatürk için değil ondan sonraki Cumhurbaşkanlarımız ve siyasilerimiz için de söz konusu. Kaleme aldığımız 'Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi' kitabı, siyasi portre alanında tek örnek olma özelliğini taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kitabı üç yılda tamamladığını anlatan Aycı, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yazılan her şeyi okudum. Kamuoyunun önünde olan bir insan. Siyasi geçmişi kayıtlı bir lider. Binlerce video izledim. Çocukluk fotoğrafına baktım. Bu bir biyografi kitabı değil. Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir insan ve nasıl bir lider. Bakışlarından alın çizgilerine, el kullanımından yüz ifadesine her şey var kitapta." dedi.

- "İddialı bir portre kitabı oldu"

Aycı, kitabın 41 bölümden oluştuğunu dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadenizli olması, İstanbul'da doğması, çocukluğu, denizci bir aileden gelmesi gibi özelliklerinin liderliğinin bileşenleri arasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabetinin kitapta ayrı bir bölüm olarak işlendiğini anlatan Aycı, "Kitleleri harekete geçirmesi, ruhunu anlaması, peşinden süreklemesi ayrı bir bölümde işlendi. Sesi, dil kullanımı kendisinin liderlik özelliklerinden birisi. Dünyada lider krizi var. Erdoğan sadece Türkiye için bir marka değil. Aynı zamanda dünyada da liderliğin çıtasını yükselten siyasi bir lider. Bütün bunlar kitapta var. Bu yönüyle iddialı bir portre kitabı oldu. Şu ana kadar okuyanlar da hakkını teslim etti." ifadelerini kullandı.







