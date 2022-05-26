Benzema hakkında şoke eden gerçek!

Bu sezonu rüya gibi geçiren ve golleriyle Şampiyonlar Ligi finaline taşıdığı Real Madrid formasıyla İspanya La Liga'da şampiyonluk yaşayan Karim Benzema'nın sağ el serçe parmağı görenleri çok şaşırttı. Her maç öncesinde sağ elini sararak sahaya çıkan Benzema'nın bu hareketi bir totem olarak düşünülüyordu ancak gerçek ortaya çıktı.

İspanya La Liga devi Real Madrid'in kaptanı Karim Benzema, bu sezonki performansıyla futbolseverleri adeta mest etti. Fransız golcü; La Liga'da takımını şampiyonluğa taşırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükseltmişti.

Karim Benzema'nın 3 yıldır sağ elinde sargıyla maça çıkması futbolseverler tarafından tarz ve totem olarak yorumlanıyordu.

Ancak başarılı futbolcunun elini sarmasının ardındaki gerçek gün yüzüne çıktı.

Ocak 2019'da Real Betis'e karşı oynanan maçta sağ elinden bir sakatlık yaşayan Benzema'nın ameliyat olması gerektiği belirtildi. O dönem geçireceği operasyon sonrası sahalardan 12 ay boyunca uzak kalacağı bildirilen yıldız futbolcu, ameliyatı sezon sonuna ertelemişti.

Başarılı geçen operasyon sonrasında her şeyin düzeleceğini düşünen Karim Benzema, sezona başlamak için rehabilitasyonunu aceleye getirdi ve iyileşme için yeterli zamanı tanımaması nedeniyle serçe parmağında kalıcı hasar oluştuğu ortaya çıktı.

Fransız santrforun o günden beri maçları sargı ile oynadığı belli oldu.