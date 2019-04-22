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Benzema coştu, Real Madrid farka koştu

Real Madrid, La Liga'nın 33.haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao'yu Karim Benzema'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 03:28
Benzema coştu, Real Madrid farka koştu

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken, ikinci yarıda gelen Real Madrid’in gollerini 47, 76 ve 90. dakikalarda Karim Benzema kaydetti.

Sahadan galibiyetle ayrılan Real Madrid puanını 64’e çıkararak 3’üncülükteki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 46 puanla 7’ncilikte kaldı.

Benzema ligde 21 gole ulaştı

Real Madrid’de özellikle Zinedine Zidane’ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle son haftalarda form grafiği yükselen ve her maçta gol atan Benzema, Athletic Bilbao’ya attığı 3 golle birlikte La Liga’da bu sezon attığı toplam gol sayısını 21’e çıkardı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 03:28
  1. Real Madrid
  2. İspanya
  3. La Liga
  4. Athletic Bilbao
  5. Karim Benzema

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