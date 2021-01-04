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Sağlık Bentonit kili saç maskesi tarifi malzemeleri
Sağlık

Bentonit kili saç maskesi tarifi malzemeleri

Bentonit kili, saç bakımında kullanıldığında saç derisindeki fazla kiri ve yağı söküp alarak saçları temizliyor; kuru saç derisi, yıpranmış saç telleri, elektriklenme, kepek ve matlaşma gibi pek çok saç problemini ortadan kaldırıyor. Peki, bentonit kili maskesi nasıl yapılır? Bentonit kili saç maskesi tarifi malzemeleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:10:00 -
Bentonit kili saç maskesi tarifi malzemeleri

Bentonit kili yumuşak çok ince, pürüzsüz, kokusuz beyaz toz bir maddedir. Çeşitli besin ve minerallerden oluşur. Bentonit kili saçta sayesinde yıpranmış, kırışmış saçları temizlemeye yardımcı olur ve kuru saç derisi, hasarlı saçlar, kıvırcık saçlar ve mat görünümlü saçlar gibi bir takım sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Peki, bentonit kili maskesi nasıl yapılır? Bentonit kili saç maskesi tarifi malzemeleri neler?

Bentonit kili saç maskesi tarifi malzemeleri 

2 çorba kaşığı bentonit kili

 1 buçuk bardak su

 Yarım bardak elma sirkesi

Metal olmayan bir kap ile kaşık

Bentonit kili maskesi hazırlanışı

Bentonit kilini kaba alın. Suyu ekleyin. Metal olmayan bir kaşıkla karıştırarak yumuşak bir macun elde edin. Gerektiğini düşünüyorsanız biraz daha su ekleyin. Daha sonra sirkeyi ekleyip güzelce karıştırın. Maskeniz kullanıma hazır.

Saçlarınızı nazik bir şampuanla yıkayıp kir ve yağdan kurtularak başlayın. Saçlarınız hala nemliyken hazırladığınız maskeyi saçlarınıza kökten uca uygulayın. Saç tellerinizin tamamen bentonit kille kaplandığından emin olduktan sonra bir duş maskesi takıp 20 dakikaya kadar bekleyin. Maskenin kurumamış olması gerekiyor. Kurursa saçınızdan çıkması zorlaşır. 20 dakikanın sonunda ılık suyla duş alın. Saçınızda kil kalmadığından emin olun. Daha sonra saçlarınızı kendi başına kurumaya bırakın. Bu maskeyi ayda 1 veya 2 kez uygulayın.

 

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