Benlerin üzerindeki kılları almak doğru mu?



Benler güneşe maruz kalındıktan sonra ve gebelikte koyulaşırlar. Erişkin çağda renklerini kaybeder ve yaşlılık döneminde tamamen ortadan kalkabilirler.

Ben tipleri nelerdir?

Doğumdan pigmente nevüs: Yüz bebekte bir görülür. Boyutları birkaç milimetreden vücudun çok geniş alanlarını kaplayacak kadar olabilir. Özellikle çok geniş olanlarının melanom denen bir cilt kanserine dönüşme ihtimali vardır.

Halo nevüs: Bazı benlerin etrafı beyaz bir halka ile kaplıdır. Bu tip benler çocuklukta ve ergenlik döneminde görülür. Herhangi bir zararları yoktur ve zamanla ortadaki ben ve beyaz halka ortadan kalkar. Bazen renk değişikliği melanom denen cilt kanserinde de görülebilir, eğer şüphe duyulursa biopsi almak gerekebilir.

Atipik nevüs: Sıradışı benler olarak bilinirler. Normal olmayan görüntüdedirler. Kenarları düzensiz, büyük boyutta, sıklıkla melanom denen cilt kanserine benzer şekilde, fakat çoğunlukla selimdirler. Kaygı uyandıran görünümlerinden dolayı gerekli olmadığı halde cerrahi olarak çıkarılabilirler. Sıra dışı benleri olan kişiler özellikle ailelerinde melanom denen cilt kanseri var ise melanoma yakalanma açısından risk taşırlar.

Benlerdeki değişiklikler neyin belirtisi olabilir?

Melanoma derinin pigment (boya) hücrelerinden kaynaklanan kanseridir. Eğer bir ben büyüklüğünü, şeklini veya rengini değiştirirse veya erişkin dönemde yeni bir ben çıkarsa muhakkak bir dermatoloji uzmanı tarafından incelenmelidir.

Hangi benler tedavi edilir?

Kanser ihtimali var ise: Bir benin yapısı düzensizse, çevreye doğru yayılıyor ve rengini değiştiriyorsa tedavi edilmelidir. Eğer bir ben kıyafetlerin, tarağın ve tıraş bıçağının bene zarar verebileceği yerlerde ise çıkartılmalıdır.

Benler nasıl tedavi edilir?

1. Cerrahi tıraşlama:

Deriden kabarık bir ben bu yöntem ile kolaylıkla tedavi edilebilir. Deri lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra bir cerrahi bıçak veya koter ile çıkartılır. Yara düz beyaz bir leke bırakarak iyileşir.

2. Cerrahi çıkartma:

Bu yöntem ben düzse veya melanom dediğimiz cilt kanseri şüphesi var ise kullanılır. Derideki ben tam kalınlığı ile çıkarılır ve sonra da dikiş atılır. Çıkarılan ben patolojik incelemeye gönderilir. Cerrahi yapılan yerde ince bir çizgi şeklinde iz kalabilir.

Benlerdeki kıllar alınır mı?

Benlerin üzerinde çıkan kıllar tıraş edilebilir.

Cımbızla alınması benin altında inflamasyona yol açarak ağrılı şişliğe sebep olacağından, yapılmamalıdır.

Benlerinizde bir değişiklik görürseniz veya yeni bir benin çıktığını farkederseniz bir dermatoloğa başvurunuz.

Çok sayıda beniniz, atipik beniniz, daha önceden olan deri kanseriniz var ise veya doktorunuz önerdiyse düzenli olarak muayene olunuz.

Çok sayıda ben ve sıradışı ben var ise fotoğraflamak faydalı olabilir. Dermatoskopi denen bir yöntem ile benlerin fotoğrafları alınarak, benlerdeki melanom habercisi olabilecek değişiklikler kolaylıkla tesbit edilebilir.