‘Benim çocuğum yapmaz’ deyip geçmeyin: Akran zorbalığının sebebi siz olabilirsiniz!

Akran zorbalığına uğrayan çocuğun ailesi kadar, akran zorbalığını yapan çocuğun ailesinin de sorumlulukları olduğunu ifade eden Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuğunun akran zorbalığı yaptığına dair şikayet alan bazı ailelerin bunu kabul etmediğini hatırlatan Akın, "Mağdur olanın çocuk olduğunu bildiğiniz gibi sizinkinin de çocuk olduğunu unutmayın. Şikayeti size aktaran öğretmen ya da okul yönetimini tarafsız dinlemeye çalışın. Anlattıkları olaydan çocuğunuza ve daha da önemlisi kendinize dair mesajlar çıkartmaya gayret edin" dedi.

Evrende her şeyin bir sebebi olduğu gibi akran zorbalığının da bir sebebi olduğunu vurgulayan Akın, "Akran zorbalığını yapan çocuğun hayatında muhakkak bir şeyler ters gidiyordur. Büyütülmesi esnasında sevgi, saygı gibi temel kavramlar eksik kalmış olabilir. Yine çocuk ailesine ve çevresine bir mesaj veriyor da olabilir. İşte o mesajın düzgün alınması akran zorbalığının tekrarlanmaması adına hayati önemdedir" şeklinde konuştu.

EV HAYATI İNCELENMELİ

Akran zorbalığı yapan çocukların ev hayatının incelenmesini öneren Akın, "Hayatın getirdiği zorluklarla mücadele eden anne-babalar çocuklarını ihmal etmiş olabilir. Sevildiğini görmek isteyen ve kendisine saygı duyulmadığını düşünen çocuk, yanlış yollara sapabilir. Kendisi de akran zorbalığına uğruyor olabilir. Öfkesini çıkartmak isteyen ve ilgi bekleyen çocuk, çevresindeki savunmasız varlıklara yönelebilir" dedi.

Bazı çocuklarda zihinsel ve ruhsal problemlerin de olabileceğine işaret eden Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın, "Bunu tespit etmek de ailenin sorumluluğu içerisinde. Çünkü onunla en çok vakit geçirmesi gerekenler ebeveynidir. Burada anormal şeyler fark eden anne-babaların sorunu gizlememesi, ihmal etmemesi ve profesyonel destek alması şarttır. Yoksa çok daha acı problemler kapınızda beklemektedir" dedi.