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İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

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İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı 6-8 derece birden düşecek.

#1
Foto - İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

İstanbul’da 25 dereceyi aşan sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. AKOM’un açıklamasına göre bugün kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklar bahar değerlerine gerileyecek. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi beklenen yağışların yarın saat 17.00’ye kadar etkili olması öngörülüyor.

#2
Foto - İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

AKOM'DAN UYARI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın 20-50 kilometre/saat hızla kuvvetlenmesi bekleniyor. Halihazırda 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise 6-8 derece birden düşerek bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşüne aralıklarla sağanak yağışların da eşlik etmesi bekleniyor.

#3
Foto - İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR Marmara Bölgesi’nde beklenen kuvvetli yağışların bugün saat 20.00’den itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde metrekareye 30-60 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülüyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin yarın saat 17.00’ye kadar kent genelinde etkili olması bekleniyor.

#4
Foto - İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

Karadeniz’in nemli havasını bölgeye taşıyan poyraz nedeniyle nem oranının özellikle maksimum seviyelere çıkması bekleniyor. Atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise sıcak olması nedeniyle yıldırım, şimşek ve fırtınayla birlikte gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

#5
Foto - İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

Ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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