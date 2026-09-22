İstanbul için ürküten uyarı: Her şey bir anda değişecek!

AKOM'DAN UYARI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın 20-50 kilometre/saat hızla kuvvetlenmesi bekleniyor. Halihazırda 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise 6-8 derece birden düşerek bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşüne aralıklarla sağanak yağışların da eşlik etmesi bekleniyor.