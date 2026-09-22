Yok artık daha neler: Mauro Icardi'nin yüzüne bir kapı daha kapandı
Tottenham, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin hücum hattını güçlendirmek adına serbest konumdaki forvet Mauro Icardi'yi transfer edip etmeyeceğine karar verdi.
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Tottenham, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin hücum hattını güçlendirmek adına serbest konumdaki forvet Mauro Icardi'yi transfer edip etmeyeceğine karar verdi.
Tottenham, yaz transfer döneminde De Zerbi için kadrosunu tamamen değiştirdi ve Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio, Omar Marmoush, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andrew Robertson, Mykhailo Mudryk ve Tosin Adarabioyo gibi oyuncular için 300 milyon sterlinden fazla harcadı.
Bu harcamalara rağmen Kuzey Londra ekibi, ligdeki ilk 5 maçında galibiyet alamadı ve son sırada yer aldı.
Perşembe günü İtalyan basınında çıkan haberlerde, Tottenham'ın De Zerbi'ye fazladan bir santrfor seçeneği sunmak amacıyla Icardi için olası bir hamleyi değerlendirdiği öne sürüldü.
Team Talk'un Football Insider'dan derlediği habere göre; Tottenham, Icardi için transfer girişiminde bulunmamaya karar verdi.
Haberde, Icardi'nin Tottenham için uygulanabilir bir seçenek olarak görülmediği belirtildi. Bunun temel nedeni ise oyuncunun ocak ayına kadar Tottenham'ın 25 kişilik Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyecek olması.
Tottenham ayrıca Icardi'nin yüksek maaş talebi ve Premier Lig deneyiminin bulunmaması nedeniyle bu transfere temkinli yaklaşıyor.
Icardi'nin en muhtemel adresinin İtalya Serie A olduğu ifade edildi. Lazio'nun 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen birkaç İtalyan kulübünden biri olduğu da yazıldı.
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