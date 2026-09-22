Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

Fotospor; Amed maçından hemen önce "Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi iddia edildiği gibi Arsenal döneminden kalma değil, aldığı darbe sonucu oluşan bir sakatlık. Ameliyat olmasına gerek yok, ancak ödem yoğunluğuna göre belki de 1 ay sahalardan uzak kalma riski var." haberini yaptı.