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Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

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Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

Beşiktaş'ın yıldızı Trossard için bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

#1
Foto - Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

Amed maçından önce Trossard'ın dönüşünün 1 ayı bulabileceğini yazdı. Vincenzo Italiano bu sürenin 3 haftayı bulmasının muhtemel olduğunu açıkladı. Günün sonunda Trossard, Belçika Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Belçika'nın hocası Van Bommel'in umudu var; ancak Trossard'ın çaresi dinlenmek. Ameliyat olmasına gerek olmasa da dinlenmeden geçecek bir sakatlığı yok.

#2
Foto - Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

Fotospor; Amed maçından hemen önce "Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi iddia edildiği gibi Arsenal döneminden kalma değil, aldığı darbe sonucu oluşan bir sakatlık. Ameliyat olmasına gerek yok, ancak ödem yoğunluğuna göre belki de 1 ay sahalardan uzak kalma riski var." haberini yaptı.

#3
Foto - Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

Amed maçından sonra teknik direktör Italiano'dan da Fotospor'u doğrulayan, "Trossard'ın yokluğu hissedildi. Belki de böyle olmayabilirdi işler. 3 hafta sonra ağrıları geçecektir ve aramıza dönecektir." açıklaması geldi.

#4
Foto - Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel, Trossard'ı kadroya dahil etti. İtalya, Fransa, Türkiye ve tekrar Fransa ile oynanacak 4 maçlık periyotta forma vermek istiyor. Hatta Van Bommel kadroyu açıklarken Beşiktaşlı oyuncusu konusunda umutluydu:

#5
Foto - Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

"Oynayabileceğine inanıyorum... Ne zaman hazır olacağını göreceğiz. Her halükarda, yeterli oyuncumuz var." Normal şartlarda Trossard'ın bugün Belçika Milli Takım kampına katılması bekleniyor. Katılacak ve orada milli takım doktoruna görünüp kamp sürecini tamamlayacak mı, yoksa dönüp Beşiktaş'ın sağlık ekibiyle beraber rehabilitasyon sürecine devam mı edecek, önümüzdeki günlerde netleşecek.

#6
Foto - Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek

Bu; dinlenme, yük bindirmeme, buz tedavisi, ödem giderici ilaçlar ve özel tabanlık ile kendiliğinden düzelecek bir sakatlık. Ama öncelikle Trossard'ın dinlenmeye ihtiyacı var.

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