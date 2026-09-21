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Gündem Zulüm ordusundan Batı Yaka'da skandal gece! 100 noktaya birden bastılar, dehşet saçtılar!
Gündem

Zulüm ordusundan Batı Yaka'da skandal gece! 100 noktaya birden bastılar, dehşet saçtılar!

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Zulüm ordusundan Batı Yaka'da skandal gece! 100 noktaya birden bastılar, dehşet saçtılar!

İşgal altındaki Batı Yaka'da terör estiren İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bidu beldesinde son 24 saat içerisinde yaklaşık 100 noktaya baskın düzenlediğini açıkladı. Yom Kippur süresince gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce Filistinlinin huzuru kaçırılırken, bölgede katliam provası yapılır gibi evler arandı ve onlarca kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’da son 24 saatte Kudüs’ün kuzeybatısındaki Bidu beldesinde yaklaşık 100 noktaya baskın yaptığını, Cenin yakınlarında ise "saldırı planladıkları" iddiasıyla iki Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesine göre İsrail ordusu, 20 Eylül akşamı başlayıp 21 Eylül akşamı biten Yahudilerin önemli dini günlerinden Yom Kippur süresince gerçekleştirdiği baskınlara ilişkin açıklama yaptı.

Kudüs'ün 11 kilometre kuzeybatısında bulunan Bidu'ya 100 baskın düzenlendiği, yaklaşık 100 binanın arandığı, 90 kişinin sorgulandığı ve bir av tüfeği bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Bidu’da, Batı Yaka’nın orta kesiminde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Halamiş (Neve Tzuf) yerleşimi yakınlarında 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının failine ait olduğu iddia edilen eve baskın yaptığı aktarıldı.

 

Evin yıkılması için ölçüm yapıldığı belirtildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği ise yaptığı açıklamada, Halamiş yakınlarında bir İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından Bidu’ya geniş çaplı baskın düzenleyen İsrail ordusunun en az 53 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, dün, Halamiş yakınlarındaki silahlı saldırının failinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırının ardından bölgeden kaçan kişinin yaralı halde Ramallah’taki bir hastanede bulunduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında yer alan Kabatiye beldesinde iki Filistinliyi "yakın zamanda saldırı düzenlemeyi planladıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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