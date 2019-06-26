0553 313 94 23

‘Benim Bahçemin’ ilk ürünleri fide vermeye başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park’ın ‘Benim Bahçem’ projesinde ekilen fideler ilk ürünlerini vermeye başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
‘Benim Bahçemin’ ilk ürünleri fide vermeye başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park’ın ‘Benim Bahçem’ projesinde ekilen fideler ilk ürünlerini vermeye başladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta ‘Benim Bahçem’ projesi devam ediyor. 7 ile 14 yaş arası çocukları toprakla buluşturan projede ekilen fideler ürün vermeye başladı. Domates, biber, mısır, salatalık gibi birçok meyve ve sebzenin ekildiği ‘Benim Bahçem’ projesinde minikler ilk ürünlerinin filiz vermesiyle büyük heyecan yaşadılar. Kendi el emekleri ile organik meyve ve sebze yetiştirmeye çalışan minikler hasat zamanını beklemeye başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da aileler arasındaki kavga kamerada
    1. Şanlıurfa’da aileler arasındaki kavga..
    2. Gemlik’te peyzaj çalışmaları ve..
    3. Ev sahibi anahtarı alınca jiletle..
    4. KAKÜV Koleji’nde ödül töreni
    5. Ticaret Başkan Yardımcısı Turagay..
    6. Erbilgin, “Kastamonu Belediyesi 30..
    7. Erol Bedir yeniden aday olduğunu..
    8. Bartın Üniversitesi 11’inci..
    9. Bozüyük’te yaya geçidi uygulaması..
    10. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. Eskişehir’de şimşekli gün
    13. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık..
    14. Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    15. NASA uzaya deney ve araştırma..
    16. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    17. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    18. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    19. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    20. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    21. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    22. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    23. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    24. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    25. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    26. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    27. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    28. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    29. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    30. Vişne ağacından düşen yaşlı adam..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler