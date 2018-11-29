“Beni öldürün diye yalvardım”

Münübe Yılmaz

Çin’in Uygur kamplarında tutarak işkence ettiği yüzbinlerce insandan biri olan 29 yaşındaki Mihrigül Tursun, kampta gördüğü akıl almaz işkencelerden ötürü ölmek için yalvardığını söyledi. Çin’e yaptığı son ziyarette tutuklandıktan sonra Çin’in farklı etnik ve dini azınlıklardan insanları topladığı kamp bölgesine götürülen genç kadın, dört gün boyunca uykusuz bırakıldığını, saçlarının kazınıp, kişisel mahremiyetini ihlal eden tıbbi muayenelerden geçirildiğini anlattı. İngilizce eğitimi için Çin’den Mısır'a taşınan ve burada evlenerek üç çocuk sahibi olan Tursun, 2015 yılında ailesininziyaret etmek için gittiği Çin’de tutuklandığını dile getirdi. Tutukluluk süresince üç çocuğundan ayrı kalan ve çocuklarından biri hayata veda eden Tursun, tekrar Mısır’a geri dönmüş ve 2017 yılındaki son Çin ziyaretinde tekrar tutuklanmış. Serbest kaldıktan birkaç ay sonra yeniden tutuklanan Tursun bu seferde küçük bir hücrede 60 kadınla birlikte üç ay kalarak insanlık dışı muamelelere maruz kalmış.Kameraların önünde tuvalet ihtiyacını gidermek zorunda kaldıklarını anlatan genç kadın, uyuyacak yer olmadığı için ise sıra ile uyuduklarını anlattı. “Bilmediğimiz ilaçları almak zorunda kalıyorduk. Bazen de başımıza kask takılarak elektrik veriliyordu” diyen Tursun “O nedenle beni öldürmeleri için yalvardım" dedi. İşkence sonrası serbest bırakılan genç kadın, Mısır’a döndüğünde ise Çin'e geri dönmesi söylense de Kahire’de Amerikan Elçiliği ile iletişim kurarak iltica başvurarak, Eylül 2018'de Virgina eyaletine yerleşti.