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“Beni öldürün diye yalvardım”

Çin’deki Uygur kamplarında tutulan binlerce insandan biri olan Mihrigül Tursun, yaşadığı işkencelere katlanamadığından “Beni öldürün” diye yalvardığını söyledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:23
“Beni öldürün diye yalvardım”

Münübe Yılmaz

Çin’in Uygur kamplarında tutarak işkence ettiği yüzbinlerce insandan biri olan 29 yaşındaki Mihrigül Tursun, kampta gördüğü akıl almaz işkencelerden ötürü ölmek için yalvardığını söyledi. Çin’e yaptığı son ziyarette tutuklandıktan sonra Çin’in farklı etnik ve dini azınlıklardan insanları topladığı kamp bölgesine götürülen genç kadın, dört gün boyunca uykusuz bırakıldığını, saçlarının kazınıp, kişisel mahremiyetini ihlal eden tıbbi muayenelerden geçirildiğini anlattı. İngilizce eğitimi için Çin’den Mısır'a taşınan ve burada evlenerek üç çocuk sahibi olan Tursun, 2015 yılında ailesininziyaret etmek için gittiği Çin’de tutuklandığını dile getirdi. Tutukluluk süresince üç çocuğundan ayrı kalan ve çocuklarından biri hayata veda eden Tursun, tekrar Mısır’a geri dönmüş ve 2017 yılındaki son Çin ziyaretinde tekrar tutuklanmış. Serbest kaldıktan birkaç ay sonra yeniden tutuklanan Tursun bu seferde küçük bir hücrede 60 kadınla birlikte üç ay kalarak insanlık dışı muamelelere maruz kalmış.Kameraların önünde tuvalet ihtiyacını gidermek zorunda kaldıklarını anlatan genç kadın, uyuyacak yer olmadığı için ise sıra ile uyuduklarını anlattı. “Bilmediğimiz ilaçları almak zorunda kalıyorduk. Bazen de başımıza kask takılarak elektrik veriliyordu” diyen Tursun “O nedenle beni öldürmeleri için yalvardım" dedi. İşkence sonrası serbest bırakılan genç kadın, Mısır’a döndüğünde ise Çin'e geri dönmesi söylense de Kahire’de Amerikan Elçiliği ile iletişim kurarak iltica başvurarak, Eylül 2018'de Virgina eyaletine yerleşti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • HaticeHatice1 sa önce
    Uygur turkleri yillardir kominist rejimin baskisi altinda bayagi eziliyorlar ve turkiyede dahil onlara yardim konusunda sanki biraz duyarsiz kaliyoruz 1990 li yillarda calistigim yerde bir cok defa uygur turkleriyle konusma imkanim olmustu o zaman bir uygur turku hacca gitmis zaten zor sartlarda cok cuzi bir parayla hacca gidebiliyorlar neyse hac donusu havaalininda bir problem yasamis ve yardima ihtiyaci olmus o arada biraz sohbet ettim uygur sincan bolgesine bir suru turistler gelir ama biz ilgilenmeyiz ama turkiyeden bir kisi gelse biz tum uygur turkleri onlari evimizde agirlariz diye anlatmisti o donemlerde turgut ozal onlara yardimci olmaya calismisti sunu anladimki fazla dertlerini anlatamiyorlar turkiyenin yasadigi 28 subat gibi bir donemi hep yasiyorlar ve kurtuluslarida yok
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