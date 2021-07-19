"Beni Erdoğan'la karıştırmayın" diyen Kılıçdaroğlu rezil rüsva oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşımla dünyaya seslendi. CHP liderinin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP Genel Başkanı, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" paylaşımını yaptı.

Haber7'nin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan:

Yenilgi rekortmeni, zalimlerin dostu, BATI'nın borazanı Kılıçdaroğlu, "Beni Erdoğan'la karıştırmayın" demiş. Hayatı zaferlerle geçen, mazlumların gür sesi, düşmanların devirmek istediği bir dünya lideriyle kimse karıştırmaz zaten! Kılıçdaroğlu en fazla Demirtaş'la karıştırılır.

AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin:

Oy kullanmayı bile beceremedi ama dünyaya sesleniyormuş. Çetin müzakereler yapacakmış. Sen önce ikametgâh almayı öğren. Darbe girişimini televizyon karşısında kahve içerek izlememiş gibi "Kuvayı Milliye" diyor bir de.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

Gezi Darbe Girişimi’nde nüfusumuzun 5’te 1’i kadar olan bir ülkenin başbakanına Türkiye’yi şikayet etmek için mektup yazmış adamsın. Ülkeyi her fırsatta kötüleyen ve Türkiye karşıtlarının sözcülüğünü yapan partiniz mi çetin müzakere yapacak? Senden en fazla küçük enişte olur!