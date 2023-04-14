'Beni eleştirebilirsiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na Cüneyt Özdemir'den cevap geldi: Azıcık eleştirdim diye yayınlarımıza çıkmıyorsunuz!

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz' şeklindeki paylaşımına Twitter'dan tepki yağıyor.

'KÜSTÜNÜZ YAYINLARIMIZA KATILMIYORSUNUZ'

Kılıçdaroğlu'na gelen tepkilerden en çok dikkat çekeni ise Cüneyt Özdemir'inki oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı:

Kemal bey sizi azıcık eleştirdiğim için küstünüz yayınlarımıza katılmıyorsunuz! Kimi arayalım?