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Siyaset 'Beni eleştirebilirsiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na Cüneyt Özdemir'den cevap geldi: Azıcık eleştirdim diye yayınlarımıza çıkmıyorsunuz!
Siyaset

'Beni eleştirebilirsiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na Cüneyt Özdemir'den cevap geldi: Azıcık eleştirdim diye yayınlarımıza çıkmıyorsunuz!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 17:55:00 -
'Beni eleştirebilirsiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na Cüneyt Özdemir'den cevap geldi: Azıcık eleştirdim diye yayınlarımıza çıkmıyorsunuz!

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz' şeklindeki sözlerinin ardından Gazeteci Cüneyt Özdemir "Kemal bey sizi azıcık eleştirdiğim için küstünüz yayınlarımıza katılmıyorsunuz! Kimi arayalım?" dedi.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz' şeklindeki paylaşımına Twitter'dan tepki yağıyor.

'KÜSTÜNÜZ YAYINLARIMIZA KATILMIYORSUNUZ'

Kılıçdaroğlu'na gelen tepkilerden en çok dikkat çekeni ise Cüneyt Özdemir'inki oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı:

Kemal bey sizi azıcık eleştirdiğim için küstünüz yayınlarımıza katılmıyorsunuz! Kimi arayalım?

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