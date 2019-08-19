0553 313 94 23

‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta

Antalya’nın Alanya ilçesinde “Benim anne, baba ve kardeşler öldü.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:58
‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta

Antalya’nın Alanya ilçesinde “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel” ve “Türkiye her şey için teşekkür ederim” yazılı notla ölü bulunan Alman turistin komşuları olanlara inanamıyor. Komşusu Lale İç, "Annesi ölmüş bir ay önce o yüzden biraz depresyona girdiği söyleniyordu. Kendisinden böyle bir şey yapacağını hiç ummazdık" dedi.


Alanya’da yerleşik yaşayan 57 yaşındaki Alman uyruklu erkek turist yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Alman’ın evinde “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel” ve “Türkiye her şey için teşekkür ederim” yazılı not bulundu.


Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak üzerindeki Yosun1 Apartmanı’nın 3. katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Alman uyruklu Uwe Szramek’in (57) dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından Alman turistin evine girdi. İçeri giren polis ekipleri evin banyosunda Uwe Szramek’i ölü halde buldu. Yapılan incelemelerde yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen Szramek’in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.



Karbonmonoksit zehirlenmesiyle intihar ettiği şüphesi


Banyoda mangal yakarak karbonmonoksit zehirlenmesiyle intihar ettiği şüphesi üzerine durulan Alman turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



“Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel”


Evde yapılan aramalarda ise Türkçe “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel! Teşekkür ederim” ile “Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim Yamaha motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum” yazılı 2 not bulundu.


Öte yandan, Szramek’in annesinin yaklaşık 1 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.



“Komşumuzun yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü söylediler”


Alman turistin evinden kötü kokuların geldiğini aktaran üst kat komşusu Lale İç, bunun üzerine polise haber verdiklerini söyledi. İç, "Aşağıdaki komşumuzun evinden 3 gündür kötü kokular geliyordu. Bunun üzerine polise haber verdik. Daha sonra gelen polisler kapıyı açarak içeri girdi. Komşumuzun cesedi banyoda bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü falan söylediler" dedi.



“Böyle bir şey yapacağını hiç ummazdık”


Szramek’in böyle bir şey yapacağını ummadıklarını ifade eden İç, şunları söyledi:


"Komşumuz çok iyiydi ve kimseye zararı yoktu. Alman vatandaşıydı ve tek başına yaşıyordu. Kendi başına yaşıyordu, zararsız bir insandı ama annesi ölmüş bir ay önce o yüzden biraz depresyona girdiğini söyleniyordu. Kendisinden böyle bir şey yapacağını hiç ummazdık" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhlas Grubu’nun iki büyük şirketi güçlerini birleştirdi
    1. İhlas Grubu’nun iki büyük şirketi..
    2. Genç kızları kurtaran esnaf konuştu:..
    3. Netanyahu'dan küstah açıklama:..
    4. Çiftçilere 100 bine yakın sebze fidesi..
    5. Kamıştaş Mahallesi yeni yerine..
    6. AB, anlaşmasız Brexit konusunda uyardı
    7. Kırşehir’de 342 kök hint keneviri ele..
    8. İsrail keşif uçakları Lübnan hava..
    9. Muğla'da orman yangını
    10. Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın..
    11. Aşık Ruhsati’nin evi müzeye..
    12. Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ..
    13. Saçlarının hızlıca uzamasını..
    14. Afganistan Cumhurbaşkanından "DEAŞ'tan..
    15. Manisa yollarında trafik güvenliği..
    16. Edirne'de 469 düzensiz göçmen..
    17. Alper Potuk, ücretinde indirime gitti
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, antik kenti..
    19. Çin ve Moğolistan kültür haftası..
    20. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    21. Bitlis'te terör operasyonu
    22. Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada..
    23. Bitlis’te KCK’dan 9 kişi gözaltına..
    24. Alper Potuk’tan Fenerbahçe’ye indirim
    25. Bakan Yardımcısı Dursun, kazada ağır..
    26. Bakan Yardımcısı Dursun, trafik..
    27. Kuzey İrlanda'da güvenlik güçlerine..
    28. Sivas Barosunda ihraç
    29. Merkez Bankası'ndan kritik hamle!
    30. GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik..
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!