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Korona Virüs Bengi Başer'den 'yok artık' dedirten 'aşı' itirafı! Beyinde "mini minnacık" pıhtılar atabilirmiş ama önemli değilmiş
Korona Virüs

Bengi Başer'den 'yok artık' dedirten 'aşı' itirafı! Beyinde "mini minnacık" pıhtılar atabilirmiş ama önemli değilmiş

Pandemi döneminde bağışıklık sisteminin en önemli gücü olan moralleri bozarak halka korku pompalayan ve yaptığı çelişkili açıklamalarla Türkiye'nin 'sağlık sorunu' haline gelen Prof. Dr. Bengi Başer, Halk TV'de milletin aklıyla dalga geçtiği ortaya çıktı. İlginç ses tonuyla "yan etkileri" güzelleyen Bengi Başer, aşı sonrası beyinde "mini minnacık pıhtılar" atabileceğini ama önemli olmadığını iddia etti. Beyinde atabilecek bir pıhtının felce neden olduğu bilinirken vatandaşlardan da Bengi Başer'e tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 23:48:00 -

 yeniakit.com.tr 

AK Parti iktidarına hem muhalefet edip hem de aşı dayatmasıyla hükümet ile halkı karşı karşıya getirmeye çalışan Prof. Dr. Bengi Başer, yeni itiraflarıyla gündem oldu. 

Pandemi dönemi boyunca halka korku pompalayarak moralini bozarak bağışıklığına olumsuz etkide bulunan Bengi Başer, CHP yandaşı Halk TV'de ilginç ses tonlamasıyla açıklamalarda bulundu.

"Mini minnacık pıhtılar olabilir"miş

Daha önceki açıklamalarında aşı sonrası kalpte tekleme ve ritim bozukluğu gibi yan etkileri "sıklıkla görüyoruz" diyerek itiraf eden Bengi Başer, şimdi de beyinde felçliğe neden olan pıhtıları allayıp pullayarak güzelledi. 

Beyinde felç olmaya kadar götüren pıhtıların hayati risk taşımadığını söyleyen Bengi Başer, "Aşı sonrasında hipertansiyonlar olabiliyor, ritim bozukluklarını görebiliyoruz. Çok küçük oranda, belki çok hayati riski olmayan minik pıhtılarla sorunu olan hastalar oldu." itirafında bulundu.

Sosyal medyada sert tepki

Vatandaşlar, Bengi Başer'in bu açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Vatandaşlar, o minik pıhtılar nedeniyle birçok insanın felç kaldığını ifade etti. 

 

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