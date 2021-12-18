Bengi Başer'den 'yok artık' dedirten 'aşı' itirafı! Beyinde "mini minnacık" pıhtılar atabilirmiş ama önemli değilmiş

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AK Parti iktidarına hem muhalefet edip hem de aşı dayatmasıyla hükümet ile halkı karşı karşıya getirmeye çalışan Prof. Dr. Bengi Başer, yeni itiraflarıyla gündem oldu.

Pandemi dönemi boyunca halka korku pompalayarak moralini bozarak bağışıklığına olumsuz etkide bulunan Bengi Başer, CHP yandaşı Halk TV'de ilginç ses tonlamasıyla açıklamalarda bulundu.

"Mini minnacık pıhtılar olabilir"miş

Daha önceki açıklamalarında aşı sonrası kalpte tekleme ve ritim bozukluğu gibi yan etkileri "sıklıkla görüyoruz" diyerek itiraf eden Bengi Başer, şimdi de beyinde felçliğe neden olan pıhtıları allayıp pullayarak güzelledi.

Beyinde felç olmaya kadar götüren pıhtıların hayati risk taşımadığını söyleyen Bengi Başer, "Aşı sonrasında hipertansiyonlar olabiliyor, ritim bozukluklarını görebiliyoruz. Çok küçük oranda, belki çok hayati riski olmayan minik pıhtılarla sorunu olan hastalar oldu." itirafında bulundu.

Sosyal medyada sert tepki

Vatandaşlar, Bengi Başer'in bu açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Vatandaşlar, o minik pıhtılar nedeniyle birçok insanın felç kaldığını ifade etti.