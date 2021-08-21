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Spor

Benfica'dan Galatasaray ve Beşiktaşlıları üzen açıklama

Benfica Futbol Genel Direktörü Rui Pedro Braz, Gedson'u Türkiye'den bazı takımların istediğini ancak oyuncunun takımda kalacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:47:00 -
Benfica'dan Galatasaray ve Beşiktaşlıları üzen açıklama

Galatasaray ve Beşiktaş'a Gedson için kötü haber geldi.

Radyospor'a konuşan Benfica Futbol Genel Direktörü Rui Pedro Braz, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica'da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gedson'la ilgili Türkiye'den başka kulüpler de devreye giriyormuş; ama Gedson, Türkiye'ye gelirse, Galatasaray'da oynar. Fakat şu anda Benfica onu göndermeyi düşünmüyor" demişti.

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