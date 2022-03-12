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Spor Benfica - Vizela maç skoru kaç kaç? Benfica - Vizela golleri, özeti! Premier Ligi puan durumu!
Spor

Benfica - Vizela maç skoru kaç kaç? Benfica - Vizela golleri, özeti! Premier Ligi puan durumu!

Portekiz Premier Lig'de 2021/2022 sezonu heyecanı sürüyor. Portekiz Premier Lig'de Benfica ile Vizela karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Premier Lig 26. haftasında Benfica - Vizela maçı sonucu, golleri, pozisyonları ve Premier Ligi Benfica puan durumunu sorguluyor. Benfica - Vizela maç sonucu kaç kaç bitti? Benfica - Vizela maçı gollerini kim attı? Benfica puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2022-03-12 10:33:00 - 2022-03-12 10:38:10
Benfica - Vizela maç skoru kaç kaç? Benfica - Vizela golleri, özeti! Premier Ligi puan durumu!

Portekiz Ligi'nin 26. haftasında Benfica ile Vizela, Estadio da Luz'da kıyasıya mücadele etti. Benfica - Vizela, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Benfica'nın golü 75. dakikada Henrique Araujo'dan gelirken, Vizela'nın golünü 65. dakikada Cassiano Dias Moreira kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Adil Taarabt, mücadelenin 7. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica bu sonuçla puanını 58'e yükseltti. Vizela ise puanını 25'e çıkardı.

Benfica - Vizela maçı

Benfica - Vizela maç sonucu

Portekiz Ligi (Premier Ligi) puan durumu

Porto 67 puanla ligde lider durumda olurken, Lizbon ise Porto’yu 61 puanla takip etmete. 58 puana sahip Benfica ise ligde 3. sırada yer almakta. Braga puan 46 ile 4.sırada yer alırken, Gil Vicente ligde 5. sırada yer alırken puanı 42. Guimaraes 33 puanla 6. sırada yer alıyor.

 

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