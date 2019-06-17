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Benek: “Turizmde rehberin önemi büyük”

Son dönemlerde doğal güzellikleri, inanç turizmindeki değerleri ve vejeteryan mutfağıyla turizm pastasından daha fazla pay almaya başlayan Karadeniz Bölgesi yaz tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
Benek: “Turizmde rehberin önemi büyük”

Son dönemlerde doğal güzellikleri, inanç turizmindeki değerleri ve vejeteryan mutfağıyla turizm pastasından daha fazla pay almaya başlayan Karadeniz Bölgesi yaz tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Özellikle Trabzon başta olmak üzere, Giresun, Rize ve Ordu illerinde geçen yıllara göre bu yaz tatilinden daha fazla yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.


Bu gelişmeleri değerlendiren Giresun Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Benek, yörede turizmin gelişmesinde turist rehberlerine büyük görevler düştüğünü söyledi. Öğretim Görevlisi olmasının yanı sıra Turist Rehberi de olan Benek “Karadeniz baştan başa doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle bir turizm cenneti olabilecek niteliklere sahip. Bu değerlerde her geçen gün turizmden payını artırarak almaktadır. Ancak Karadeniz’de turizm rehberliği deaynı oranda önem kazanmaktadır. Karadeniz’de turizm değerleri işini bilen, işinin ehliprofesyonel rehberlerlesunulmalı ve tanıtılmalıdır. Bu anlamdaTurizm ve Seyahat Hizmetleri veya Turizm Rehberliği Bölümlerindeki öğrencilerinin de mesleki anlamdaönleri açılmakta ve önem kazanmaktadır” dedi.



“Yaylalar yabancı turizm potansiyeline yeterince ulaşamadı”


Sadece Körfez ülkelerinin değil Avrupa ülkelerindeki kişilerin de buralara gelerek bu güzellikleri görmeleri gerektiğini kaydeden Benek “Yayla potansiyeline sahip en zengin bölge olan Doğu Karadeniz Bölgesi bol miktarda bitki örtüsü bulundurması nedeniyle yayla turizmi açısından etkin bir çekiciliğe sahiptir. Bu özelliklere sahip yaylalara yapılan seyahatler sonucunda yayla turizmi bir turizm çeşidi haline gelmiştir. Turizm çeşitlerinden yayla turizmi Giresun’dada gerçekleştirilmekte ve İl’in sahip olduğu eşsiz güzellikteki yaylalarıyla daha çok yerli turistlere hizmet vermektedir ancak henüz yabancı turist potansiyeline yeterli düzeyde ulaşamamıştır. Bu yaylaların içerisinde ön planda olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm merkezi ilan edilen Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya ve Sis Dağı başta olmak üzere pek çok obalar ve tabiat parkları da mevcuttur. Yine doğal güzelliklerin yanı sıra bu alanlarda tarihi ve kültürel mekanların varlığı bu alanlarda konaklama süresini uzatmaktadır. Yaylalar aynı zamanda doğa sporlarına uygun arazilere de ev sahipliği yapmaktadır. Yaylalarda tesislerin olması da uzun süreli konaklamalar için elverişlidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
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