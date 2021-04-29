Bendevi Palandöken başkaldırdı: Alkol satışımız devam edecek

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde, alkol satışının gerçekleşmeyecek olmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Palandöken, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde herhangi bir yasak olmadığı için, alkollü içki satışına devam edilecek." dedi.

Tekel bayileri kapalı olacak!

Bu akşam saat 19:00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00'a kadar sürecek 'tam kapanma' sürecinde tekel bayileri istisna dışında olduğundan faaliyet göstermeyecek. Bu kapsamda haksız rekabeti önlemek amacıyla, zincir marketlerin alkol satışına da izin verilmeyecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise alkol satışının süreceğini iddia ettiği açıklamasında, satışın nerede ve nasıl yapılacağını belirtmedi.

'Ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz'

Palandöken, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından yasakla ilgili böyle bir karar çıkmadı. İçişleri Bakanlığı’ndan da satış yasağına ilişkin genelge gelmedi. Ne yapacağız, biz kendi kendimize 'yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza 'yasak geldi, satmayın' deriz."

'Ortada yasak yok ki ceza kesilsin'

"Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun. İnternette, orada buruda yoruma dayalı olarak konuşulup duran ceza hangi yasanın hangi maddesinden uygulanacak, ben bilmiyorum. İki gündür olmayan bir yasağın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz."