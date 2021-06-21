"Bence Türkiye'nin geleceği parlak"
İsviçre Milli Takımı'nın Kaptanı Granit Xhaka, "Elbette ki Türk takımı çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Büyük takımlarda oynuyorlar ama turnuvalarda deneyim önemlidir. Bence Türkiye'nin geleceği parlak." dedi.
İsviçre Milli Takımı'nın Kaptanı Granit Xhaka, Türkiye'yi yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin turnuva deneyiminin eksik olduğunu belirten Granit Xhaka, "Biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. 3 maçta 4 puan. Diğer sonuçları bekleyeceğiz. Bizim işimiz kazanmaktı, bizde bunu yaptık. İyi bir maç oynayarak 3 puanı aldık. Şimdi beklemek durumundayız. Elbette ki Türk takımı çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Büyük takımlarda oynuyorlar ama turnuvalarda deneyim önemlidir. Bence Türkiye'nin geleceği parlak." dedi.