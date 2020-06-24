Benan öğretmen "Anadolu masalları"nı ebru ile suya nakşetti

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Diyarbakır'da sınıf öğretmeni Benan Torğul, Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini, bilgeliğini yansıtan masalları, ebru sanatı ile suya nakşediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Komisyonu iş birliğinde yürütülen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında, il koordinatörü olarak görevlendirilen Torğul, bir süre önce aldığı eğitimin ardından, her salı kentteki farklı bir okulda öğrencilere masal anlattı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında çocukların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınava hazırlanan öğrencilere destek videoları yayınlamak için bir YouTube kanalı kurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu kanalı, pandemi sürecinin öğrenciler üzerindeki etkisini en aza indirmek için öğretmen ve velilere de yönelik içeriklerle zenginleştirdi.

Benan Toğrul da bu kanalda, çocukların evde kaliteli vakit geçirmeleri, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için Anadolu masallarını, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası'nda yer alan ebru sanatı eşliğinde videolarla anlatarak destek verdi.

Masaldaki kahramanları ve yaşadıkları ortamı ebru ile resmeden Torğul'un çektiği videolar, en fazla izlenenler arasında yer aldı.

- "Ebru sanatımızı masal eşliğinde çocuklarımızla tanıştırmış oluyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, AA muhabirine, Ar-Ge birimi koordinatörlüğü ve öğretmenin çabalarıyla kültürel bir inovasyon ürününün ortaya çıktığını söyledi.

Kadim kültürün iki sanatının birleştirildiği projeye gösterilen ilgiden duyulan memnuniyeti dile getiren Taşçıer, şöyle konuştu:

"Ebru sanatımızı masal eşliğinde çocuklarımızla tanıştırmış oluyoruz. Böylece çocuklarımızın hayal dünyasında masalları, resimsel bir koreografiyle öğrenmelerini sağladık. Çocuklarımız epey bir ilgi gösteriyor, en çok izlenen videolarımız arasında yer alıyor. Eylül ayında bir masal evi projemiz var. Bu evde çocuklarımızın aynı periyot ve felsefede görsel yeteneklerini de geliştirerek destekleyeceğiz."

- "Ebru sanatının rehabilite eden yönünü kullandık"

Benan Torğul ise pandemi sürecinden önce öğrencilerin seviyesine uygun toplumsal değerleri Anadolu masalları ile okulları gezerek anlattığını söyledi.

Çocuklarla göz göze geldiklerini ve onları sürece katarak eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Torğul, salgın sürecinde projenin sekteye uğramaması için İl Milli Eğitim Müdürülüğünün YouTube kanalında masal anlatımlarına devam ettiklerini aktardı.

Torğul, videolarda görsel zekaya hitap etmek için 'masalları on yıldır profesyonel olarak uğraştığı ebru ile birleştirme' fikrinin ortaya çıktığını dile getirerek, "Uzaktan eğitim alan çocuklar öğretmenlerinden uzak kaldığı için moral olarak kötü bir süreç geçiriyorlardı. Moral motivasyonlarını arttırarak ve ebru sanatının rehabilite eden yönünü kullanarak çocukların sevdiği o masal dünyasına yolculuk yapmalarını istedik." dedi.

Modern çağın çocuklarının gelenekten uzak yetiştiğini ve bu sanat dalından habersiz olduklarını vurgulayan Torğul, şunları kaydetti:

"Masaldaki tilki, leylek ve kuşu, ebru ile nakşetmeye çalıştım. Geleneksel sanatımız su üzerinde yapılan bir sanat ancak masallar işin içine girince biraz daha resimsel ve modern olarak çalıştım. Masalda çocukların ilgisini çekebilecek karakterler üzerine resimsel çalıştım. Çocukların daha önce karşılaşmadığı belki de yabancısı olduğu sanatı da bu sayede tanıştırmak ve özendirmek istedim. Sıradanlığın dışında bir iş oldu. Çocuklar daha önce karşılaşmadığı bir video ile karşılaşmış oldu."



