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Gündem Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor
Gündem

Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:04:00 -
Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor

Bursa’da tarım arazilerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

 

Bursa’yı depreme karşı dirençli kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kaçak yapılaşmayla etkili bir mücadele sürdürüyor. Yıldırım ve Osmangazi’nin ardından Nilüfer ilçesi sınırlarında da nitelikli tarım arazileri üzerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen fabrika binalarının yıkımına başlandı.
Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’yı depreme karşı dirençli kent haline getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kaçak yapılaşma ile de etkin mücadele sürdürüyor. İlgili yasa gereği kaçak yapı ve metruk binalarla ilgili yaptırım yetkisi ilçe belediyelerinde bulunurken, son beş yıl içerisinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde tespit edilen 1600 kaçak ve ruhsatsız yapı, yasal işlemlerin yapılması için yetkili ilçe belediyelerine bildirildi. Yıkımların zaman kaybetmeden yapılabilmesi için talepte bulunan ilçe belediyelerine araç ve ekipman desteği de sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık 350 adet kaçak yapı yıkımına iş makinesi ve ekipman desteği sağladı.
Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla 5 kontrol ekibi ile havadan ve karadan denetimlerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından, Nilüfer ilçesinin nitelikli tarım arazileri arasında yer alan Yaylacık, Tahtalı, Ürünlü ve Alaattinbey Mahallelerinde kaçak olarak yapılan yaklaşık 120 fabrika binası tespit edildi. Söz konusu yapılarla ilgili olarak ilçe belediyesi tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen, yasal sürede yıkımların yapılmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Kaçak binaların yıkımına Ürünlü Mahallesi’nde nitelikli tarım alanı üzerine kurulan fabrika binaları ile başlandı.
Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde tespit edilen tüm kaçak binalar ortadan kaldırılana kadar yıkımların süreceği belirtildi.
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