‘Ben senden daha iyi savunuyorum!’ Şahan ile Özgür arasında Instagram avukatlığı yarışı
Türkiye’ye ayar çekmeye kalkışan siyonist Meta’nın şirketlerinden biri olan Instagram, Türkiye’de kapatıldı. Instagram’a Türk devletinin ne demek olduğunu gösteren AK Parti hükümetine kemalistler her fırsatta saldırırken, CHP’li Özgür Özel’e pasif kaldığı ve bu karara yeterince karşı çıkamadığı yönünde eleştiriler geldi. Şahan Gökbakar isimli “memleket muhalifi” oyuncu, Özel’e sert sözlerle yüklendi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmayan kendince muhalif isimlerden. Peş peşe sosyal medyada tepkisini dile getiren "şaklaban Şahan" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de sert çıktı.
Şahan Gökbakar sosyal medya hesabı X'te "Ana muhalefet olduğunuz Türkiye'de, iktidar keyfi bir şekilde Instagram'ı kapatıyor ve siz ayaküstü bir iki kelam edip hayatınıza devam ediyorsunuz... Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye? Adınız Özgür halbuki..." dedi.
Özel'den ünlü komedyene henüz bir yanıt gelmedi.
Şahan Gökbakar ayrıca sosyal medyasında şunları yazdı:
"Instagram yasağını savunurken, 'Burası Türkiye, kuralı kanunu var. Burası babanızın çiftiliği değil' diyen milletvekillinin torpil yapıp kızını Meclis'te işe aldırdığı bir ülkedeyiz. Yani demek istiyor ki, sizin babanızın çiftliği değil, bizim babamızın çiftliği!"
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