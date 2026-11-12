Ben bugün çalışmıyorum!

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

İşyerlerinde çalışan kişiler istediği zaman; , “Çalıştığım bölümde tehlike var”, Ben bugün işe gitmek, çalışmak istemiyorum.” diyerek keyfi, kendi kafasından işe gitmemezlik yapamaz. Çalışan işe gelmezse, işveren çalışanın iş akdini ihbarsız ve tazminatsız olarak fesheder.

Çalışanların iki türlü çalışmaktan kaçınma hakkı vardır.

1- Çalışan her ay belirli bir günde almış olduğu maaşını (ortada zorunlu mücbir bir sebep yoksa ) üç hafta geçtikten sonra alamamış olursa;” çalışan, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanır. İş akdini fesheder. Tazminatını alır ve iş yerinden ayrılır.”

2- İş yerinde ciddi ve yakın bir tehlike varsa, (yangın başlangıcı, çökme riski, gaz kaçağı gibi tehlikeler) çalışma derhal durdurulur. Eğer iş yerinde İSG kurulu varsa kurula müracaat eder. Kurul derhal toplanır. Tehlikenin olup olmadığının araştırılması yapılır.

İsg kurulu yoksa işverene müracaat eder. İşveren derhal bir teknik ekiple olayın tahkikini yaptırtır.

Netice yazılı olarak bildirilir.

Tehlike yoksa çalışan aynı yerde çalışmaya devam eder.

Tehlike varsa çalışan o bölümde çalışmaz. Başka bir bölümde tehlike giderilinceye kadar çalışır. Onun yerine başka birisi çalıştırılamaz.

Tehlike giderilmezse, çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanarak, tazminatını alıp iş yerinden ayrılabilir.

Bir iş yerinde çalışanlara bu hususu anlatmıştım. Üç çalışan “çalıştığımız bölümde hayati tehlike vardır. Çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanıyoruz. tazminatımızı ödeyin.” Diye tebligat yapmış. İşe gelmemişlerdi. İşveren üçünün de iş akdini ihbarsız ve tazminatsız olarak feshetti.

Uzmanlar hayati tehlike olan bir yerde işverene müracaat eder. Tehlike giderilmezse;

Ya işi bırakmalıdır

veya Bakanlığa şikayet etmelidir.

Yahut susup, her türlü tehlikeyi ve riski kabul etmesi gerekir.

Burada uygun olan derhal iş yerinden ayrılmasıdır. İşverenini şikayet eden bir uzmanın piyasada çalışması zordur. Ben birçok iş yerine, tespitlerimi yapmadıkları için, hizmet vermeyi durdurdum.

Kazaların azalmasında en büyük etken işverendir,

Kiralık belge kullananlardır.

Kağıt üzerinde mevzuatı uygulayan uzmanlardır.

Yeterince denetim yapmayan kurumlardır.

Kalın sağlıcakla,