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Medya Ben Bu Cihana Sığmazam'da flaş ayrılık
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam'da flaş ayrılık

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer alacağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Ethem karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan İnanç Konukçu projeye veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 18:03:00 -
Ben Bu Cihana Sığmazam'da flaş ayrılık

EDHO'nun ani bir kararla bitmesinin ardından yapımcı olan ve ilk dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'la ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca sete çıktı. Birbirinden ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Eylül'de izleyici karşısına çıkacak.

ATV'de ekrana getirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bitmesinin ardından Oktay Kaynarca yapımcılığa el attı. Oktay Kaynarca ilk dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile büyük merak uyandırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca'nın eylül ayında ATV'de yayınlanacak yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" sete çıktı. Senaryosunu Mahinur Ergun, Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan yönetecek.

Dizinin oyuncu kadrosu

Ebru Özkan (Leyla),Pelin Akil (Firuze), Işıl Yücesoy (Gülendam), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) eşlik edecek.

Beklenmedik ayrılık

Öte yandan dizide "Ethem" rolünü oynayacak olan İnanç Konukçu, Behzat Ç.'nin çekimleriyle çakışınca Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosundan karşılıklı konuşarak ayrıldı.

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