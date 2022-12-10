Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kuruluş Osman'dan bomba transfer

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Çelik’in yeni dizisi belli oldu. atv’nin “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Burak Çelik ‘Jean Luc Tonnerre’ karakteriyle 13.bölümde (13 Aralık Salı günü) seyircinin karşısına çıkacak. Burak Çelik’in oynayacağı Jean Luc Tonnerre karakteri, Cezayir Türk’ün (Oktay Kaynarca) karşısında yer alacak. Karakterin gerçek kimliği ise seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak.

Jean luc; Çad, Tahiti, Cibuti ve Guam ‘da sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi.Fransızların Afrika sömürgelerinde bütün pis işlerini yapan adamlardan birisi… Guam’daki birliğinden firar etmiş ve şu an İstanbul’da. 30’lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.