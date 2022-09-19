Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında yayımlanacak. Diziyi merak edenler ise karakterleri araştırıyor. Peki, Elmas kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kim gerçek ismi nedir?

Dizide elmas karakterini Gülenay Kalkan Ünlüoğlu oynuyor.

Elmas; Firuze'nin annesi. Kocasını Bosna savaşında kaybettikten sonra kızı Firuze ile tek başına kalır bu süreçte en büyük desteği kocasının en yakın arkadaşı Dumrul Bey'den görür. Dumrul, Firuze'yi kendi kızı gibi sahiplenip yetiştirir, doktor olmasını sağlar. Elmas sağduyulu, akıllı, güçlü bir kadındır. Temur Turan adıyla tanıdığı damadı Cezayir'in başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğinde kızı Firuze'ye her türlü desteği verecektir. Aynı zamanda kızının mutluluğun bozulmaması için Gülendam Hanım'la mücadeleden de kaçınmayacaktır.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 26 Nisan 1959'da Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu rol aldığı yapımlar:

1991 Suyun Öte Yanı

2002 Herşey Aşk İçin

2003 Estağfurullah Yokuşu

2004 Ağa Kızı

2005 Gümüş

2007 Benden Baba Olmaz

Sır Gibi Nevra

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Mazi Kalbimde Yaradır

Sümelanın Şifresi: Temel

2013-2014 Bugünün Saraylısı

2015 Kocan Kadar Konuş

Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 Kalbim Yangın Yeri

Anne

2020-2021 Yasak Elma

2021 Mendirman Celaleddin

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam