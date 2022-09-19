  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kim gerçek ismi nedir?
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kim gerçek ismi nedir?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu oynadığı diziler | Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Elmas karakterini kimin oynadığı araştırılıyor. Peki, Elmas kimdi? Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas yaşı kariyeri

Yeniakit Publisher
2022-09-19 23:13:00 -
Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kim gerçek ismi nedir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında yayımlanacak. Diziyi merak edenler ise karakterleri araştırıyor. Peki, Elmas kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kim gerçek ismi nedir?

Dizide elmas karakterini Gülenay Kalkan Ünlüoğlu oynuyor.

Elmas; Firuze'nin annesi. Kocasını Bosna savaşında kaybettikten sonra kızı Firuze ile tek başına kalır bu süreçte en büyük desteği kocasının en yakın arkadaşı Dumrul Bey'den görür. Dumrul, Firuze'yi kendi kızı gibi sahiplenip yetiştirir, doktor olmasını sağlar. Elmas sağduyulu, akıllı, güçlü bir kadındır. Temur Turan adıyla tanıdığı damadı Cezayir'in başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğinde kızı Firuze'ye her türlü desteği verecektir. Aynı zamanda kızının mutluluğun bozulmaması için Gülendam Hanım'la mücadeleden de kaçınmayacaktır.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 26 Nisan 1959'da Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu rol aldığı yapımlar:

1991      Suyun Öte Yanı

2002      Herşey Aşk İçin

2003      Estağfurullah Yokuşu

2004      Ağa Kızı

2005      Gümüş

2007      Benden Baba Olmaz

Sır Gibi  Nevra

2009      Aşkın İkinci Yarısı

2011      Mazi Kalbimde Yaradır

Sümelanın Şifresi: Temel

2013-2014           Bugünün Saraylısı

2015      Kocan Kadar Konuş       

Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016      Kalbim Yangın Yeri

Anne

2020-2021           Yasak Elma

2021      Mendirman Celaleddin

2022-     Ben Bu Cihana Sığmazam

Leyla Türk kimdir? Leyla Türk karakterini kim oynuyor?
Leyla Türk kimdir? Leyla Türk karakterini kim oynuyor?

Medya

Leyla Türk kimdir? Leyla Türk karakterini kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23