Bem-Bir-Sen’e “Yakışıklı Başkan”

10 Ocak İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreninde Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın “yakışıklı başkan” diyerek hitap ettiği Bem-Bir- Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Genel Kurul seçiminde 295 delegenin 206‘sının oyunu alarak Genel Başkanlığa seçildi.

İki başkan adayından da kazanım sözü aldı

10 Ocak’ta basın ödül törenine katılan Meclis Başkanı ve Ak Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan, sendika üyeleri için kreş ve yemek yardımı sözü alan Levent Uslu, genel kurul seçimlerine katılan Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’den de Ankara’da çalışan üyeleri için sosyal denge tazminatı sözü aldı.

“Dünya 5’ten büyüktür iradesinin tarafındayız”

Genel Kurul’da konuşma yapan Genel Başkan Levent Uslu, “Bir tarafta, birkaç asır öncekurdukları ‘hep bana’ çarkının çatırdamalarını duyan ve düzenlerinin yıkılmasından korkan dünya elitleri, çağ emperyalistleri, dönem kapitalistleri var. Bir tarafta ise, ‘önce insan’ ve ‘mutlaka adalet’ diyerek ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazıyla dünyanın köhnemiş düzeninin yıkmaya adananlar var. Biz, ‘Dünya, beşten büyüktür’ iradesinin tarafıyız. Biz, ‘Emek, sermayeden değerlidir’ anlayışındayız. Biz, ‘Emeğin hakkını ödemek, kar etmekten daha önemlidir’ kararındayız. Biz, ‘Dünyada hiçbir yerinde sömürü olmasın, sömürgeci zihniyet yaşamasın’ diyoruz. Biz Bem-Bir-Sen olarak; vaktin her anına, çağın bütün demlerine, dünyanın bütün bölgelerine adalet hâkim olsun istiyoruz. Biz Bem-Bir-Sen olarak; insanlığın birikimi, insanın onuru ve hakları önemsensin istiyoruz. İnsanın emeği dokunulmaz, emeğinin değeri vazgeçilmez kabul edilsin, o değerin ekonomik karşılığı yok edilmesin diyoruz.” şeklinde konuştu.

Yalçın: medeniyet değerlerine yaslanan sendikacılıktan vazgeçmeyeceğiz

Genel Kurul’da konuşan Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yola çıktığımız noktada erdemli bir duruş vardı. Bugün geldiğimiz noktada erdemli bir yürüyüş var.” Diyen Yalçın, “Bu teşkilat asla bir değişiklik göstermeyecek, medeniyet değerlerine yaslanan, medeniyet değerlerinden beslenen erdemli bir sendikal hareket olarak sınırları aşan bu sendikal yolculuğu dünyanın bütün emek kesimleriyle bir arada dayanışma içerisinde büyütecek. Yeni bir Türkiye’nin inşası noktasında gösterilen mücadele adil bir dünyanın oluşması için de aynı şekilde devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Özhaseki: Sosyal dengenin yüzde 100’ünü vereceğiz

Bem-Bir-Sen 6. Genel Kurulu’nda konuşan Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, belediye memurları arasındaki statü karmaşasının giderilmesi gerektiğini dile getirerek, “Yeni bir statüyle mutlaka çalışanların hakkının gözetildiği bir ortamın sağlanması lazım. Bir taraftan belki de belediyelerin kendi meclislerinde yapacakları işler var, bir taraftan da kanunen düzenlemeye muhtaç işler var. Bunların bir an önce düzenlenip ortaya konması lazım. Bu noktada bana düşen neyse, üzerime düşeni yapmaya çalışacağım. Belediye başkanı olduğumda en azından sosyal denge tazminatı, bunların konması için uğraşmış, mücadele etmiş bir kardeşinizim. Bunun yüzde 50 verilmesi ne demek, öyle şey olabilir mi? Tamamının verilmesi lazım, sözüm benim." dedi.



Bem-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar ve Mehmet Emin Esen, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Büro Memur Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, Engelli Memur-Sen Başkanı Elvan Uğurlu ve bağlı sendikaların genel başkan yardımcıları da katıldı.