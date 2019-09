Bem-Bir Sen’den Gürsu Belediyesi’nde mobbing iddialarına cevap

Gürsu Belediyesinde çalışanlara mobbing uyguladığı iddialarına karşılık yetkili sendika açıklama yaptı.

Gürsu Belediyesi’nde görev yapan sendika üyeleriyle yüz yüze görüştüklerini ifade eden Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, "Biz Gürsu Belediyesi’ndeki Ben-Bir-Sen çalışanlarımızla yaptığımız görüşmelerdeçalışanlara yönelik bir baskının asla olmadığının soncuna varmış olduk. Bizlere bu konu ile ilgili her hangi bir şikayet gelmemiştir. İddia edilenler doğru olmadığı gibi Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, her zaman belediye çalışanlarının hakkını gözeten bir yönetim anlayışıyla görevine devam etmektedir. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın belediye çalışanlarına baskıcı ve despot bir yönetim anlayışı uyguladığı, Geçici Görevlendirme Kanunu’nu suistimal ederek çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülmüştür. Bu iddiaların hiç biri doğru değildir. Türkiye gelinde olduğu gibi Gürsu’da da kamu çalışanlarının yetkili sendikası olarak Gürsu’da bahse konu olan haberlerin aksine Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, her zaman çalışanların hakkını el üstünde tutan, sosyal belediyecilikte adında sıkça söz ettiren birisi olarak görevini yürütmektedir. Belediye çalışanlarını odasına çağırarak emekli olması yönünde baskı uyguladığı ve despot bir yönetim sergilediği, bu konuda çokça şikayet geldiği iddialarının hiç biri asla doğru değildir. Konuyla ilgili belediye çalışanlarının yetkili sendikası olan Bem-Bir-Sen’e a hiç bir şikayet ulaşmamıştır" dedi.