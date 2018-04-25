Beluga mercimeğinin yararları

TAM BİR ENERJİ DEPOSU!

Beluga, diğer bakliyatlar arasında en çok besin değerine sahiptir. Tam bir karbonhidrat kaynağı olan Beluga, tüketimi sonrasında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjinin devamını sağlamaktadır. Böylelikle tokluk hissi daha kalıcı şekilde sürüyor.

BOL BOL LİF BARINDIRIYOR!

Tüm mercimek türlerinde olduğu gibi beluga mercimeği de tam bir lif deposudur. Kilo kontrolü açısından lifli gıdalar tüketmelisiniz. Buna en uygun bakliyat tabii ki Beluga'dır. Ayrıca lifli gıdalar pek çok kronik hastalığa koruyucu kalkan oluşturur.

KANSERİ VE KALP HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR!

Antosiyaninler koyu kırmızı, mavi ve siyah bitkilerde bulunan antioksidan özellikteki pigmentlerdir. Antosiyanin bakımından zengin olan besinler; kişiyi kanser, kalp hastalıkları, aşırı kilo ve diyabetten koruyor. Beluga, yüksek miktada antosiyanin içermektedir. İşte bu yüzden Beluga tüketimi bazı kanser türlerinin, kalp hastalıklarının ve diyabetin önüne geçiyor!

TAM ANLAMIYLA VİTAMİN DEPOSU!

Beluga; demir, çinko, magnezyum ve fosfor mineralleri açısından çok iyi bir besin kaynağıdır. Demir anemi riskinizi azaltır, magnezyum kas ve sinir fonksiyonlarınızın sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, çinko vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasında etkilidir ve fosfor kemik ve diş sağlığında önemli görev üstlenir. Tüm bu önemli vitaminler Beluga'da fazlasıyla mevcuttur.

BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI!

Protein, yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur, uzun süre tokluk verir. Beluga içeriğinde çok fazla bitkisel protein barındırır. Zayıflama sırasında kas kaybını önler. Spor sonrası tüketimde de kasları besleyerek güçlendirir.

KANSIZLIĞA BİREBİR!

İçerisinde bol miktarda demir minerali barındırdığı için kansızlığa çok iyi geliyor.