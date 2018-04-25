Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beluga mercimeğinin yararları

Baklagillerin vazgeçilmezi olan mercimeğin beslenme açısından kendine ait farklı bir gücü vardır. Mercimek denince akla ilk gelen türleri sarı, kırmızı ve yeşil mercimektir. Daha önce siyah mercimek yani Beluga’yı duydunuz mu? Beluga da tıpkı diğer mercimek türleri gibi tam bir şifa deposu!

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:54
Beluga mercimeğinin yararları

TAM BİR ENERJİ DEPOSU!

Beluga, diğer bakliyatlar arasında en çok besin değerine sahiptir. Tam bir karbonhidrat kaynağı olan Beluga, tüketimi sonrasında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjinin devamını sağlamaktadır. Böylelikle tokluk hissi daha kalıcı şekilde sürüyor.

BOL BOL LİF BARINDIRIYOR!

Tüm mercimek türlerinde olduğu gibi beluga mercimeği de tam bir lif deposudur. Kilo kontrolü açısından lifli gıdalar tüketmelisiniz. Buna en uygun bakliyat tabii ki Beluga'dır. Ayrıca lifli gıdalar pek çok kronik hastalığa koruyucu kalkan oluşturur.

KANSERİ VE KALP HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR!

Antosiyaninler koyu kırmızı, mavi ve siyah bitkilerde bulunan antioksidan özellikteki pigmentlerdir. Antosiyanin bakımından zengin olan besinler; kişiyi kanser, kalp hastalıkları, aşırı kilo ve diyabetten koruyor. Beluga, yüksek miktada antosiyanin içermektedir. İşte bu yüzden Beluga tüketimi bazı kanser türlerinin, kalp hastalıklarının ve diyabetin önüne geçiyor!

TAM ANLAMIYLA VİTAMİN DEPOSU!

Beluga; demir, çinko, magnezyum ve fosfor mineralleri açısından çok iyi bir besin kaynağıdır. Demir anemi riskinizi azaltır, magnezyum kas ve sinir fonksiyonlarınızın sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, çinko vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasında etkilidir ve fosfor kemik ve diş sağlığında önemli görev üstlenir. Tüm bu önemli vitaminler Beluga'da fazlasıyla mevcuttur.

BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI!

Protein, yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur, uzun süre tokluk verir. Beluga içeriğinde çok fazla bitkisel protein barındırır. Zayıflama sırasında kas kaybını önler. Spor sonrası tüketimde de kasları besleyerek güçlendirir.

KANSIZLIĞA BİREBİR!
İçerisinde bol miktarda demir minerali barındırdığı için kansızlığa çok iyi geliyor.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:54
  1. MERCİMEK
  2. beluga mercimeği
  3. sağlık
  4. şifa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok?
    1. Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok?
    2. Erbakan Vakfı'ndan Saadet Partisi'ne..
    3. WhatsApp'tan şok karar, artık o yaş..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya..
    5. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    6. Borsa haftayı nasıl kapattı? İşte..
    7. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar bu..
    8. Türkiye'ye doğrudan yatırım yüzde 15..
    9. Filistinli bir gazeteci daha İsrail..
    10. Bakan Faruk Özlü: Birtakım girişimler,..
    11. CHP heyetinden Demokrat Parti'ye ziyaret
    12. Dikkat çeken açıklama! "O besinin..
    13. Bir sosyal medya yalanı daha!
    14. Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini'
    15. Türkiye'ye küstah çağrı! Derhal son..
    16. Ahmet Necdet Sezer'den 'Abdullah Gül'..
    17. Öğretmenlere seçim izni!
    18. "Kılıçdaroğlu'na kadın örgütlerinden..
    19. Ermenistan'da isyan devam ediyor!
    20. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı