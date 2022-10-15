BELTUR’u iflasın eşiğine getirdiler

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

AK Parti yönetiminde sürekli kâr eden, 2018 yılı sonunda hiç borcu olmayan BELTUR AŞ’nin İmamoğlu yönetimiyle birlikte 3 yılda 142 milyon TL açık verdiği öğrenildi. CHP’li yönetimle birlikte adım adım iflasa sürüklenen BELTUR’un 2019 yılı sonunda 30 milyon TL, 2020 yılı sonunda 60 milyon TL, 2021 yılı sonunda ise 50 milyon TL borçlandığı belirtildi. İş bilmez yönetim tarafından batma noktasına getirilen İBB iştiraki BELTUR AŞ’nin aktif büyümesinde de gerileme yaşandığı görüldü. 2018 yılında 55 milyon TL aktif sermayesi olan şirkete 2021’de 43 milyon TL sermaye artırımı yapılması için İBB Meclisinden onay verilmesine rağmen, 2021 yılında BELTUR AŞ’nin sermayesinin 40 milyon TL’ye kadar düştüğü bildirildi. İBB Meclisinin, son olarak 13 Ekim 2022 tarihinde 60 milyon TL’lik sermaye artışı için şirkete bir defa daha onay verdiği ifade edildi.