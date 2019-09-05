Belsin-Şehir Hastanesi Hattı Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belsin-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının yapımı ile 10 adet raylı sistem aracı alınmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir ulaşımının konforunu artıracak olan raylı sistem hatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak olan Belsin-Şehir Hastanesi hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasından geçtiğini açıkladı. Talas-Aşık Veysel Bulvarı Hattıyla ilgili de açıklamalar yapan Başkan Büyükkılıç, her iki hattın yapımının en kısa zamanda başlayacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımda yeni raylı sistem hatlarının müjdesini verdi. Belsin-Şehir Hastanesi hattının yapımının yatırım programına alındığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “6,8 kilometrelik Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılması için girişimlerimiz sonuç verdi. Başta destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, destekleri nedeniyle Milli Savunma Bakanımız ile Mehmet Özhaseki ve Taner Yıldız Bakanımıza, bütçenin ayrılması için gerekli çalışmaları yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a teşekkür ediyorum” dedi. Hattın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılması için yatırım programına alınmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hattın yapımını üstlenecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın ayrıca 10 adet raylı sistem aracı alacağını da sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Anayurt’tan başlayarak 15 Temmuz Caddesi ve Hulusi Akar Bulvarı’ndan geçecek ve Furkan Doğan Yurdu Kavşağı’ndan Aşık Veysel Bulvarı’na bağlanacak olan raylı sistem hattıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Hattın yapımıyla ilgili ihale hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Talas-Aşık Veysel Bulvarı Hattı’nın kredisi için İslam Bankası ile gerekli anlaşma yapıldı. Hattın yapımı için ihale hazırlıkları tamamlanma aşamasında” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,8 kilometrelik Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent hattı ile 5,5 kilometrelik Talas Anayurt-Aşık Veysel Bulvarı hatları için kısa sürede ihalelerin yapılacağını ve Kayseri’yi konforlu ulaşımda yeni hatlara kavuşturacaklarını söyledi.