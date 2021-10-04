Belözoğlu ile 2023'e kadar

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Başakşehir'in yeri benim için ayrı. Burada olmak gurur verici" dedi.

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"8 ay görev yapmış, çok kıymetli değerli hocamız sayın Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırdık. İnsanlar birlikte çalışınca daha iyi tanıyorlar. Ben iyi ki çalışmışım diyorum. Kendisi tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emre Belözoğlu ilk geldiğinde, 'Sen Türk futbolun en büyük oyuncususun. Burada da çok güzel işler yapacaksın.' demiştim. Emre Belözoğlu her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. Kendisiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun."

Belözoğlu ise, " Başakşehir'in yeri benim için ayrı. Burada olmak gurur verici. Futbolun içinde kalma isteğimi hepiniz biliyorsunuz. En büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak." Bu kulüpteki sorumluluğum çok büyük. Medipol Başakşehir her daim ligin ilk 4’ünü hedeflemiştir. Okan (Buruk) ağabeye nasip olanı, futbolculuğumda bana nasip olmayanı başarıp, inşallah burada şampiyon olurum" diye konuştu.