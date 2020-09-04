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Spor Belözoğlu 5 oyuncunun biletini kesti
Spor

Belözoğlu 5 oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe’nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, takımdan ayrılmasını istediği 5 oyuncuyla toplantı yaparak kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:51:00 -
Belözoğlu 5 oyuncunun biletini kesti

Şampiyonluk kadrosu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesin göz dolduran transferler gerçekleştirdi. Birçok tecrübeli oyuncuyu kadroya katan sarı-lacivertliler, iyice şişen oyuncu listesini azaltmak için de takımdan yollanacak isimleri kararlaştırıyor. Paf takımdan gelen gençleri yanı sıra, Fenerbahçe’nin A takımında mevcut 32 futbolcu bulunuyor.

Fenerbahçe’de Sportif Direktörlük koltuğuna oturan ve adeta “transfer cambazı” olduğunu kanıtlayan eski kaptan Emre Belözoğlu, fazla verim alınamayan oyuncuları gönderip takıma nefes aldırmak için kolları sıvadı.

5 oyuncuyla bir araya gelerek toplantı yapacak olan Emre Belözoğlu, söz konusu isimlerden kendilerine takım bulmalarını isteyecek. Toplantıya katılacak olan oyuncuların ise; Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Allahyar ve Miha Zajc olduğu bildirildi.

Allahyar'ın kiralık olarak gönderileceği konuşuluyor.

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