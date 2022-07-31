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Spor Belotti'den Fenerbahçe'ye haber var!
Spor

Belotti'den Fenerbahçe'ye haber var!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip santrfor bölgesine bir takviye yaparak hücum hattını tamamlamanın peşinde. Kanarya'nın listesinde olduğu iddia edilen isimlerden birisi de Belotti'ydi. Yıldız futbolcunun yeni takımını açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 16:37:00 -
Belotti'den Fenerbahçe'ye haber var!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip santrfor bölgesine bir takviye yaparak hücum hattını tamamlamanın peşinde. Kanarya'nın listesinde olduğu iddia edilen isimlerden birisi de Belotti'ydi. Yıldız futbolcunun yeni takımını açıkladılar. 

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Hücum hattına yıldız transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilere İtalya basınından kötü haber geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya'nın transfer listesinde bulunan santrfor Andrea Belotti'nin Seria A ekibi AS Roma ile anlaştığı belirtildi.

Sezonu bir diğer İtalya ekibi olan Torino'da geçiren golcü futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmişti.

28 yaşındaki oyuncu kulübüyle sözleşme yenilemedi ve şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

İtalya Milli Takımı'nda da top koşturan golcü oyuncu, Torino formasıyla 251 maçta görev aldı ve 113 gol atıp 28 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

 

 

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