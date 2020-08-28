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Spor Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcu Kovid-19'a yakalandı
Spor

Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcu Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:57:28 -
Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcu Kovid-19'a yakalandı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta sporcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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