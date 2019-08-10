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Bellona Kayseri Basketbol Luca Ivankovic ile yeniden anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol’da yeni sezon öncesi iç transferde Hırvat oyuncu Luca Ivankovic ile yeniden anlaştı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:47
Bellona Kayseri Basketbol Luca Ivankovic ile yeniden anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol’da yeni sezon öncesi iç transferde Hırvat oyuncu Luca Ivankovic ile yeniden anlaştı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 2019-2020 sezonunda mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol’da transfer çalışmaları devam ediyor.


Sarı-Kırmızılılar iç transferde ilk olarak Gizem Sezer ile yeniden anlaşma sağlarken ardından Hırvat oyuncu Luca Ivankovic ile yeniden anlaşmaya vardı ve sözleşme imzaladı.Yeni sezonda yeniden Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek olan Luca Ivankovic ilerleyen günlerde Kayseri’ye gelecek


Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Hırvat oyuncu yeni sezonda üzerine koyarak devam etmek istiyor. Bellona Kayseri Basketbol takımında geçtiğimiz sezon Hırvat oyuncu Luca Ivankovic sayı, ribaund ve blok liderioldu. 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, geride kalan sezon Bellona Kayseri Basketbol takımının 25 maçında görev aldı.


Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz iç transfer çalışmaları kapsamında Luca Ivankovic ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine yeniden hoş geldin diliyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:47
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