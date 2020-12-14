  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven'den transfer açıklaması
Spor

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven'den transfer açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:33:50 -
Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven'den transfer açıklaması

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübünün asbaşkanı Özkan Arseven, ihtiyaç olması halinde yeni transferler yapabileceklerini belirtti.

Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 12 haftasında dün Beşiktaş'ı uzatmalarda 91-87 yendiklerini hatırlattı.

Haftalardır sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid 19) testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle maçlarda tam kadro yer alamadıklarına dikkati çeken Arseven, ilk defa tam kadro çıktıkları karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Bu galibiyetlerin devam edebilmesi için yönetim olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Arseven, takım için her zaman en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni transfer de yapabileceklerini kaydetti.

Hafta içinde yönetim ve teknik heyetle bir araya geleceklerini, baş antrenörleri Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını başlatacaklarını aktaran Arseven, takımı eski, özlenen günlere taşıyacaklarından şüphesinin olmadığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyl..
Bakanlık açıklama yapmıştı! Rezillik FOX’un elinde patladı
Medya

Bakanlık açıklama yapmıştı! Rezillik FOX’un elinde patladı

Son haftalarda rezil dizileri elinde patlayan FOX TV'den bir veda haberi daha geldi. Cuma akşamları yayınlanan Çoçukluk, 2 hafta sonra son k..
Ekonomi

"Paha biçilmez" dedi ve açıkladı: Türkiye'de bir numara olacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu kolek..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay