Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven'den transfer açıklaması

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübünün asbaşkanı Özkan Arseven, ihtiyaç olması halinde yeni transferler yapabileceklerini belirtti.

Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 12 haftasında dün Beşiktaş'ı uzatmalarda 91-87 yendiklerini hatırlattı.

Haftalardır sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid 19) testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle maçlarda tam kadro yer alamadıklarına dikkati çeken Arseven, ilk defa tam kadro çıktıkları karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Bu galibiyetlerin devam edebilmesi için yönetim olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Arseven, takım için her zaman en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni transfer de yapabileceklerini kaydetti.

Hafta içinde yönetim ve teknik heyetle bir araya geleceklerini, baş antrenörleri Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını başlatacaklarını aktaran Arseven, takımı eski, özlenen günlere taşıyacaklarından şüphesinin olmadığını belirtti.