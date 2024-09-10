Belki de o üsteğmeni, PKK’nın kaçırdığı bir çocuk katletti!?

Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit olan Üsteğmen Fatih Ayar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da köylüsü imiş.

Bu vesile ile, Ekrem bey bir mesaj yayınlamış:

“Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum.”

Şimdi soru şu:

Üsteğmen Fatih Ayar’ı kim şehid etti?

Köylüsü Ekrem İmamoğlu üzerinden anlatalım..

Fatih Ayar’ı, belki de, Ekrem İmamoğlu’nun üç defa Diyarbakır’a gittiği halde, bir sefer bile ziyaret etmediği Diyarbakırlı annelerin kaçırılan çocuklarından birisi şehid etmiştir..

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