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Gündem Belki de o üsteğmeni, PKK’nın kaçırdığı bir çocuk katletti!?
Gündem

Belki de o üsteğmeni, PKK’nın kaçırdığı bir çocuk katletti!?

Yeniakit Publisher
2024-09-10 10:54:00 - 2024-09-10 10:56:36
Belki de o üsteğmeni, PKK’nın kaçırdığı bir çocuk katletti!?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit olan Üsteğmen Fatih Ayar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da köylüsü imiş.

Bu vesile ile, Ekrem bey bir mesaj yayınlamış:

“Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum.”

Şimdi soru şu:

Üsteğmen Fatih Ayar’ı kim şehid etti?

Köylüsü Ekrem İmamoğlu üzerinden anlatalım..

Fatih Ayar’ı, belki de, Ekrem İmamoğlu’nun üç defa Diyarbakır’a gittiği halde, bir sefer bile ziyaret etmediği Diyarbakırlı annelerin kaçırılan çocuklarından birisi şehid etmiştir..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

İlhan Aybar

Sayın yazarım Ali İhsan bey Ekrem imamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Yunanlıların en büyük kafirlerinden birinin putunu bir parka yaptırdı. İstanbul Büyük şehir Belediyesi Başkanı oldu ilk yurt dışı ziyaretini yunanistana yaptı. Yunan gazeteleri Ülkene hoş geldin manşeti attı. Bir gavur soyadı İmamoğlu olan birine boşuna o manşeti atmadı demek ki İmamoğlunun geçmişini tam bilmiyoruz yunanlılar daha iyi biliyor Şehidimize Rabbim Allah rahmet eylesinç (Onun köylüsü olması aynı soydan geldiğini göstermez.) Bizleri Onun şefaatinden mahrum etmesin. Benim üzüldüğüm Millet onu bildiği halde Belediye Başkanı yapıyorsa Ak partinin İstanbula yaptığı Büyük yatırımları görmezden geliyorsa Sorun Ekeremin başarısında değil Ak partinin toplum üzerinden ki yanlış siyaseti yüzündendir Bakalım Reis bunu görüp Kurultaya da temizlik yapacak mı ? Asıl mesele bu ! Sayın Reisimizin Bizden olduğundan şüphem yok Etrafı Bu Millet ile arasına sur çekti

Ahmet aga

Fitne uykudadır uyandırana lanet olsun hadisi şerif
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