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Belirsizlikler Avro Bölgesi’nin büyümesine baskı yapıyor

ECB'nin aylık bülteninden: - "Finansal koşulların çok olumlu olarak kalmasını sağlamak ve Avro Bölgesi’nin ekonomik genişlemesinin destelemek için önemli ölçüde bir parasal teşvike ihtiyaç duyulmaya devam edilmektedir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
Belirsizlikler Avro Bölgesi’nin büyümesine baskı yapıyor

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, ticarette artan korumacılık tehdidinin, finansal piyasalarda oynaklıkların ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların Avro Bölgesi’nin görünümüne baskı yaparak, ekonomik büyümeye zarar vermekte olduğunu bildirildi.

ECB'nin aylık ekonomi bülteninin ağustos sayısı yayımlandı. Bültende, 25 Temmuz 2019 tarihli para politikası toplantısında yönetim konseyinin bankanın faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı ve faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği anımsatıldı.

Ticarette artan korumacılık tehdidine, finansal piyasalarda oynaklıklara ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklara bağlı olan uzatmalı belirsizliklerin Avro Bölgesi’nde özellikle imalat sektörüne olumsuz yansıdığına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğine işaret edilen bültende, “Bu ortamda, enflasyonist baskılar yumuşak kalmıştır. Bu nedenle, finansal koşulların çok olumlu olarak kalmasını sağlamak ve Avro Bölgesi’nin ekonomik genişlemesini destelemek için önemli ölçüde bir parasal teşvike ihtiyaç duyulmaya devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bültende, anlaşmasız Brexit riskinin devam ettiğine vurgu yapılarak, veri ve anket sonuçlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin reel olarak büyümesinin birinci çeyreğe göre zayıf kalacağına işaret ettiği aktarıldı. Avro Bölgesi’hde reel büyüme yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçmişti.

ECB bülteninde, “Geleceğe bakıldığında, Avro Bölgesi’nin ekonomik genişlemesi olumlu finansman koşullarıyla desteklenmeye devam edilecektir” değerlendirmesi yapılarak, istihdamın artmasının, yükselen işçi ücretlerinin, düşük enerji fiyatlarının ve biraz daha yavaş olsa da artan küresel ekonomik faaliyetlerin bölgede büyümeyi destekleyeceğinin altı çizildi.

ECB, 25 Temmuz’daki Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alarak, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakılmasına karar vermişti. Bankanın daha düşük faiz ve potansiyel parasal genişleme sinyali vermesi dikkati çekmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
  1. Avro bölgesi
  2. Avrupa Merkez Bankası
  3. belirsizlikler
  4. büyüme
  5. ECB

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