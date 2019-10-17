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Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı olabilir mi?

İhbar tazminatı nasıl alınır? Kimler ihbar tazminatı alır? İhbar tazminatı almak için ne yapmak lazım? İster çalışanın kendi isteği ile olsun, ister işverenin işten çıkarması ile iki taraf arasındaki iş sözleşmesinin son bulmasının belirli şartları ve süreleri var.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:52
Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı olabilir mi?

İhbar tazminatı nasıl alınır? Kimler ihbar tazminatı alır? İhbar tazminatı almak için ne yapmak lazım? İster çalışanın kendi isteği ile olsun, ister işverenin işten çıkarması ile iki taraf arasındaki iş sözleşmesinin son bulmasının belirli şartları ve süreleri var.

işveren habersiz çalışanı işten çıkaramayacağı gibi çalışan da isteği zaman ben ayrılıyorum diyemez. Her iki taraf da belirli süreler ve şartlar altında iş sözleşmesini sonlandırabilir. İşte, bu süreye ihbar süresi deniyor. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda işverenin ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. İhbar önelleri İş Kanununda sadece belirsiz süreli hizmet akitleri için öngörülmüştür.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:52
  1. Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı olabilir mi?
  2. İhbar tazminatı nasıl alınır?
  3. Kimler ihbar tazminatı alır?
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  13. Belirli süreli iş sözleşmesi nedir?
  14. Iş sözleşmesi süresi ne kadardır?
  15. Belirli süreli iş sözleşmesinde deneme süresi olur mu?
  16. Iş sözleşmesinin feshi ne demek?

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