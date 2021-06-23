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Spor Belhanda’nın menajerinden flaş açıklama
Spor

Belhanda’nın menajerinden flaş açıklama

Galatasaray’da belirsiz olan Belhanda’nın menajeri William D’Avila, tecrübeli orta sahanın geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 16:26:00 -
Belhanda’nın menajerinden flaş açıklama

Galatasaray’dan sezon ortasında olaylı bir şekilde ayrılan ve sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda hâlâ hiçbir kulübe imza atmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra İstanbul dışına çıkmayan ve bireysel antrenmanlarına devam eden Faslı futbolcu Fatih Terim’in takımın başına geri dönmesini bekliyordu.

Terim’in raporuna bağlı

Belhanda’nın Galatasaray’daki geleceği Fatih Terim’in kararına bağlı. Oyuncu eski maaşında indirim yapmaya ve iki sezonluk sözleşme imzalamaya hazır.

Belhanda, Galatasaray'a dönecek mi?

Belhanda’nın menajeri William D’Avila da bu konuda soruları yanıtladı. Ünlü menajer Belhanda’nın geri dönüşüyle ilgili “Henüz değil. Her şey mümkün ama şu anda hiçbir şeyden emin değilim” ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın performansı

Faslı futbolcu geride kalan sezonda stadyumun çimlerinin kötü olmasından dolayı sarı-kırmızılı yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi feshedilene kadar çıktığı toplam 28 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Kaynak: Ajansspor

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