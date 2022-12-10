Belhanda'dan olay Fatih Terim yorumu! Çok şaşıracaksınız...

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda, kariyerine Adana Demirspor'da devam ediyor. Yıldız oyuncu verdiği röportajda, Galatasaray'da birlikte çalıştığı efsane teknik adam Fatih Terim ile ilgili bir anısını anlattı.

Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda, Türk futboluna 2017 yılında Galatasaray formasıyla 'Merhaba' dedi.

Sarı - kırmızılı formayla birçok kupa kazanan yıldız oyuncu, özellikle Fatih Terim döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

Belhanda, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 131 kez sahaya çıkarken, bu mücadelelerde 22 kez gol sevinci yaşadı. Belhanda, Galatasaray formasıyla 26 kez de asist yaptı.

Herşey, Galatasaray'ın Sivasspor ile sahasında oynadığı mücadelenin ardından başladı. Kötü bir zeminde oynanan mücadelede sarı - kırmızılılar rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Belhanda, zeminden dolayı yönetimi eleştirmişti. Faslı yıldız yaptığı açıklamada, "Hiç durmadan Twitter’da, Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada oynayan biziz.

Dolayısıyla hafta sonu burada oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan iyi. Üstelik her gün Florya’da idman yapıyoruz. Ve Florya’daki saha buradakinden iyi. Bu normal mi? Bu normal değil" demişti.

Bu olayın ardından o dönem başkanlık koltuğunda oturan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

BELHANDA'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Sabah'a konuşan yıldız oyuncu kendisiyle ilgili olarak çok özel açıklamalar yaptı.

Galatasaray sevgini iyi biliyoruz. Yıprandığın dönem bile Fatih Terim sana hep sahip çıktı. Terim ile yaşadığın ilginç ve çılgın bir olay var mı?

Kendisine kızma veya soru sorma gibi bir durumumuz olmuyordu. Zaten sizi yedeğe aldığında gidip de kendisine bir şey soramazsınız. Ben bir defa as kadroda olmadığımı görünce gidip kendisine beni niye yedeğe aldığını sordum. O da bana, "Çünkü hoca benim" diyerek konuyu bu şekilde hemen kapattı."