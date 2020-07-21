Belhanda tüm planları bozdu! Servet istiyor
Galatasaray ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan yıllık 4 milyon euro kazanan Belhanda'nın gitmesi için her şey yapılıyor. Ancak her kapıyı çalandan 6 milyon euro isteyen Faslı oyuncu, böylece kapıları da kapatıyor.
Galatasaray Yönetimi'nin göndermek istediği Younes Belhanda, gitmemek için direnirken olay daha da karmaşık hale geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planlarında yer almayan Younes Belhanda'yı Feghouli, Falcao, Diagne ve Babel'le birlikte satış listesine koydu.
Faslı 10 numara ise bu gelişme üzerine idarecilere "Ya beni serbest bırakın ya da 1 yıl daha kalır sözleşmemi tamamlarım'' diyerek tüm planları bozdu.