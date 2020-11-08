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Spor Belhanda Galatasaray'ı sırtladı
Spor

Belhanda Galatasaray'ı sırtladı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerek üst üste 3. zaferini kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:44:00 -
Belhanda Galatasaray'ı sırtladı

Sivasspor ile Galatasaray Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.

İlk yarıda topa sahip olan Galatasaray, 19. dakikada Belhanda'nın kaydettiği golle öne geçti. Sivasspor'da Fajr 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İkinci yarının başında Galatasaray, Belhanda'nın harika asistinde Arda Turan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından topa daha çok sahip olan Sivasspor, 77. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Golün ardından baskısını arttıran Sivasspor girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

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