  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belgrad Ormanı'nda yeni normalleşme yoğunluğu

Pazar günü güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Belgrad Ormanı'nda zaman geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:22:38 -
Belgrad Ormanı'nda yeni normalleşme yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda Belgrad Ormanı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle kısıtlamaya gidilmeyen bu hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle park ve sahillerde zaman geçirdi.

Piknik ve yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Belgrad Ormanı, uzun zamanın ardından çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Arabalarıyla ormana gelmek isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik araç kuyruğun ardından içeri giriş yapabildi.

Mesire alanını dolduran vatandaşlar, banklarda, kurdukları masalarda ve yaktıkları mangallarda yemeklerini hazırladı.

Ailece yemeklerini yiyenler daha sonra kurdukları hamaklarda uzanarak dinlendi, bazıları da top oynayarak vakit geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı