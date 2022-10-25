  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Belgesiz tütün ticareti yapanlar için kritik karar
Gündem

Belgesiz tütün ticareti yapanlar için kritik karar

TBMM Adalet Komisyonu'nda, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin yasa teklifi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 23:28:00 -
Belgesiz tütün ticareti yapanlar için kritik karar

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen teklifle tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önüne geçilirken, belirlenen kurallara uymayanlara cezalar öngörülüyor.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

Bu çerçevede; Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS) müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cazasıyla yargılanacak.

50 milyon liraya kadar teminat alınacak

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

Tesis kurma zorunluluğu

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğunun getirildiği düzenleme ile; aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek.

TBMM Başkanı Şentop’tan anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop’tan anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

TİP'li Ahmet Şık TBMM'de ecdadı hedef aldı: Ömrü halktan korkmakla geçen Abdülhamid...
TİP'li Ahmet Şık TBMM'de ecdadı hedef aldı: Ömrü halktan korkmakla geçen Abdülhamid...

Siyaset

TİP'li Ahmet Şık TBMM'de ecdadı hedef aldı: Ömrü halktan korkmakla geçen Abdülhamid...

Kritik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda! Protestolar nedeniyle birleşim kapatıldı
Kritik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda! Protestolar nedeniyle birleşim kapatıldı

Gündem

Kritik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda! Protestolar nedeniyle birleşim kapatıldı

Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ekonomi

Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gündem

Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek
Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

Gündem

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı! Kabine toplantısı bitti mi? TBMM gündemi bugün?" target="_blank">
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı! Kabine toplantısı bitti mi? TBMM gündemi bugün?
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı! Kabine toplantısı bitti mi? TBMM gündemi bugün?

Gündem

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı! Kabine toplantısı bitti mi? TBMM gündemi bugün?

HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler
HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler

Gündem

HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu!
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu!

Gündem

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu!

TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması
TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması

Gündem

TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması

TBMM'de 'vicdansız' kavgası! Gergerlioğlu'na sert tepki
TBMM'de 'vicdansız' kavgası! Gergerlioğlu'na sert tepki

Gündem

TBMM'de 'vicdansız' kavgası! Gergerlioğlu'na sert tepki

TBMM Araştırma komisyonu önemli katkılar sunacak
TBMM Araştırma komisyonu önemli katkılar sunacak

Siyaset

TBMM Araştırma komisyonu önemli katkılar sunacak

Bahçeli: Bu bölücü serserilerin TBMM'den atılması şarttır! Namus borcudur
Bahçeli: Bu bölücü serserilerin TBMM'den atılması şarttır! Namus borcudur

Gündem

Bahçeli: Bu bölücü serserilerin TBMM'den atılması şarttır! Namus borcudur

TBMM'de kabul edildi: Cemevlerinin faturalarını devlet ödeyecek
TBMM'de kabul edildi: Cemevlerinin faturalarını devlet ödeyecek

Gündem

TBMM'de kabul edildi: Cemevlerinin faturalarını devlet ödeyecek

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23