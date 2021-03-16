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Gündem Belgeleriyle açıkladı: Koronavirüs için yıllar önce harekete geçmişler
Gündem

Belgeleriyle açıkladı: Koronavirüs için yıllar önce harekete geçmişler

Gazeteci - yazar Murat Akan, yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarını yineleyerek dikkat çeken belgeler yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:21:00 - 2021-03-16 11:23:23

Gazeteci - yazar Murat Akan, katıldığı Beyaz TV canlı yayınında, yeni tip koronavirüsün "üretimi" hakkında çok önemli belgeler paylaştı.

2002'den beri Çinli bilim insanlarının koronavirüs üzerinde çalıştığını söyleyen Akan, ABD Sağlık Bakanlığı'nın bu çalışmalara başta destek verdiğini, ardından "proje maksadını aştı" diyerek desteğini çektiğini ama Çinli bilim insanlarının bu çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

2016 yılında G-7 Zirvesi yapıldığını, Dünya Bankası'nın da katıldığı toplantıda pandemi tahvillerinin piyasaya sürüleceğinin açıklandığını söyleyen Akan, 2017'de tahvillerin piyasaya sürüldüğünü, 2018 yılında açık ve net bir şekilde Covid-19 ismiyle virüsün anılmaya başlandığını ortaya koydu.

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Yorumlar

dürüst

BUNU İLK ÇIKTIĞINDA YAZDIM,HATTA BAŞKA ÖRNEKLERDE VERDİM,ŞİMDİ GEÇMİŞ OLSUNÖNEMLİ OLAN BU OYUNUN KİME YARADIĞI.SĞ OLSUN FİLİM KURULU VARKEN SÜRÜNDÜRECEK.ÖNEMLİ OLAN DOĞRULARLA MÜCADELEYE DEVAM ETMEK,HEMEN HER KESİM DEĞİRMENE BİLEREK-BİLMİYEREK SU TAŞIYOR,ÖZELLİKLE DE ÇOK BİLENLER.!!!!!SÖYLENENLERİN TAMAMI VİRUSUN DOĞAL SEYRİ OLAMAZMI.???UNUTMAYIN DSÖ BU OYUNLARIN OYNAK BAŞI DURUMUNDA.BAŞTAN BERİ SÖYLENENLERİN ÇOĞUNLUĞU DÜZMECE VEYA YALNIŞ ÇIKTI,HALA MUTASYON TARTIŞILIYOR,SANKİ NEREDE OLACAĞINA BİRİLERİ KARAR VERİYOR GİBİ.YAZIK ÇOK YAZIK.
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dürüst

COVİD ÇIKIŞI YAYILIMI MÜCADELESİ İLE FETÖ NE ÇOK BENZİYOR,ACABA KAYNAK AYNI MI.???
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