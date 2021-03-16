Belgeleriyle açıkladı: Koronavirüs için yıllar önce harekete geçmişler
Gazeteci - yazar Murat Akan, yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarını yineleyerek dikkat çeken belgeler yayınladı.
Gazeteci - yazar Murat Akan, katıldığı Beyaz TV canlı yayınında, yeni tip koronavirüsün "üretimi" hakkında çok önemli belgeler paylaştı.
2002'den beri Çinli bilim insanlarının koronavirüs üzerinde çalıştığını söyleyen Akan, ABD Sağlık Bakanlığı'nın bu çalışmalara başta destek verdiğini, ardından "proje maksadını aştı" diyerek desteğini çektiğini ama Çinli bilim insanlarının bu çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.
2016 yılında G-7 Zirvesi yapıldığını, Dünya Bankası'nın da katıldığı toplantıda pandemi tahvillerinin piyasaya sürüleceğinin açıklandığını söyleyen Akan, 2017'de tahvillerin piyasaya sürüldüğünü, 2018 yılında açık ve net bir şekilde Covid-19 ismiyle virüsün anılmaya başlandığını ortaya koydu.